【是日通勝】

農曆五月十六

甲辰年 庚午月 丙辰日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、晚上7時至9時

宜：祭祀、動土、安床

忌：作灶、修廚、塞穴

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：41、10、48

幸運顏色：白、銀

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：運勢好壞參半，財運上升，事業運卻下跌。

金牛座：輸人不輸陣，就算運氣差也不應自暴自棄。

雙子座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

巨蟹座：愛情吉日，單身者宜趁機向心儀目標示愛！

獅子座：各方面的運勢都不錯，可迎來愉快的一天。

處女座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

天秤座：事業運最差，不改變躺平心態，遲早出事！

天蠍座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

人馬座：理財投資嘗到甜頭，毋須為物質生活操心。

山羊座：事業運強，財運亦急升，專注工作有着數。

水瓶座：勉強無幸福，不懂珍惜你的人，毋須留戀！

雙魚座：心態上不夠積極，事業發展勢將受到拖累。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 易破財

鼠：面對難題不用怯，要保持冷靜與耐性。

牛：給伴侶多點私人空間，不要問長問短。

虎：做事要按部就班，一心急就容易出錯。

兔：與人合作要醒少少，提防豬隊友拖累。

龍：依賴性太強，但很多事都需要你作主。

蛇：桃花旺，感情生活愜意，幸福感上升。

馬：注意健康問題，有必要改善作息習慣。

羊：貴人在身邊，多向對方請教會有得着。

猴：財運及事業運不錯，投資易取得佳績。

雞：事業運不佳，易陷入急躁失望的狀態。

狗：是日沖煞，精神不振，投資容易虧損。

豬：學習能力強，建議找機會接觸新知識。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

文明的戰爭演義 右弼星

現在是下元九運，文明的世界，世界各地戰火處處。這是文明人的角度，還是蠻橫不講理。下元九運五行屬火，人類用火燒過的糧食作為食物，又用火的溫度，作出各式各樣的用具，火為人類帶來文明。

說卦傳云：離為火，為戈兵甲冑。九運配卦為離卦，而離卦是外陽內陰，甲冑必須內虛，才可穿在人身上。火是文明的起源，不同地區部落，有不同的文明。在不同的立場下，自然各說各的文明好，那有標準答案呢？可惜世人皆喜歡自己的認知，作標準答案。文明的戰爭，就是這樣發展。

風水巒頭的右弼星，多出現於山腳下的延伸，很難看見，或者只有少數的古墳外，基本上找不到。因為中國以農立國，山根下之地，容易開墾作農地，經歷這麼多年，現代的人，極難看到右弼星的山存在了。也許要到外國才可找到右弼星的山巒了。

北斗七星，右弼星在第六顆星，開陽的右方。在風水理氣上，是一個喜慶星，家庭添丁是喜慶，男女婚嫁是喜慶。九紫右弼喜慶星，是火紅色，大家由此可知，自古以來，紅色就是中國人的喜慶來源。