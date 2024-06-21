錢慧儀對林鈺洧上門有微言　離婚未搞掂呻冇錢睇醫生

港姐冠軍林鈺洧近日驚爆多次出入名人馬清揚的半山豪宅，還於中環撐枱腳，前日馬清揚就事件首度開腔認單身，認為與林鈺洧正常交往無問題。不過昨日錢慧儀就指離婚手續未完結，令事件節外生枝。

前港姐亞軍錢慧儀（Winnie）與馬清揚於2018年傳出婚變，兩人27年婚姻破裂。當時馬清揚有傳秘撻烏克蘭金髮女模Ksenia B，但他斷言否認，更表示不會離婚，其後傳出Winnie要屈居無窗細房，並睡在摺床上，馬清揚即反駁指其房間的窗比自己的更大，還驚爆遭到女方暴力對待，對此Winnie亦全部否認。2人多次進出家事法庭進行離婚訴訟，涉及800萬律師費問題，官司拖足6年，持續至今仍未解決。而前日馬清揚為林鈺洧護航自認單身，對此Winnie昨日向本報表示：「離婚手續其實未曾完全搞掂。」令事件陷入謎團。

擔心子女感受

對於林鈺洧被指駕駛名車出入馬清揚半山豪宅，Winnie亦有意見，認為受到最大影響的是3個仔女，她表示：「明知道細路在家都上門，細路會有乜嘢諗法呢？」她又透露現在生活困難，經濟拮据，每月得不到足夠的生活費：「我身體唔好，要不停睇中醫又要食好多營養品，全部都要調理，現在每個月佢畀我嘅錢，唔係佢口中嘅48萬元，其實有好幾個月都冇畀，佢唔畀錢我就冇得醫，生活困難心情就唔好，佢就好似一個大慈善家咁樣去捐錢。」