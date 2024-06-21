星玄｜謝安琪結婚17年依然甜蜜　一家四口酒店慶生晒幸福合照

今日係6月21日農曆五月十六，最旺嘅生肖係肖蛇，桃花旺，感情生活愜意，幸福感上升。肖蛇嘅謝安琪（Kay），呢排可以話非常幸福，雖然已經同老公張繼聰結婚17年，都依然好恩愛，今次趁張繼聰要飛去馬來西亞拍嘢之前，帶埋仔仔女女一家四口，一齊去酒店Staycation享受海景同美食，仲幫埋仔仔張瞻，提早過埋17歲生日，真係睇落都覺得幸福呀！今日感情運咁好，可以同另一半同埋屋企人好好相處，一定更加濃情蜜意呀！

今年父親節同仔仔張瞻生日正日係同一日，雖然張繼聰已經出發去馬來西亞，但一家人都聚埋一齊食晚餐，切個小蛋糕慶祝，Kay話呢個就係最簡單幸福嘅快樂，係一份平靜而溫暖嘅陪伴。

而Kay嘅7歲女女Kakaball都非常有才，呢排仲參加跳舞比賽，着住粉色露臍裝，跳舞嘅時候真係非常有自信，大展舞技，唔少網民都留言大讚！

今日幸運星係巨蟹座，愛情吉日，單身者宜趁機向心儀目標示愛。巨蟹座嘅汪小菲，早前同台灣女友馬筱梅結婚，喺社交平台，晒出兩個人十指緊扣嘅相，仲騷勁大粒嘅鑽戒，甚至喺結婚嗰日喺自己餐廳宣布全場免單，都知汪小菲幾開心啦，今日愛情運咁好，可以同另一半撐枱腳，講多啲情話，感情一定好過以前呀！