周吉佩漫步星途年底迎處男個唱　自爆初遇老婆即觸電

節目《中年好聲音》首季冠軍周吉佩推出今年首支新歌挑戰跳唱，隨着「中1生」、「中2生」陸續有人開騷，他亦宣布年底舉行首個個唱。他不認為比人慢，只是每個人行的路不同，而他曾經失意轉行都能夠再踏上舞台，就是他要行的路，相信經歷不會白走。

周吉佩（吉吉）近日推出新歌《Falling For You》，講述一見鍾情的故事，很多人會對心儀對象有心跳感覺，但未必能夠開花結果，而吉吉一見鍾情的對象就是老婆，他說：「23歲嗰年朋友介紹個女仔我識，佢入嚟卡拉OK房，打開門時有陣風，可能間房好暗又有射燈，嗰下好有電影Feel！由一見鍾情，到依家做咗我老婆，歌詞有句：『凝看着你令我仆了一下』，好有畫面。」他表示當初「觸電」後，後來再發現老婆跟他同月同日生，他笑說：「我哋性格相似，默契好夾，覺得係緣分，同佢講唔一齊都唔得喇！」

與歌迷跳「派心舞」

在新歌MV中，吉吉加入跳唱元素，對他而言是一大考驗。他特別喜歡排舞師設計的派心動作，其粉絲亦自學「派心舞」，他試過現場演唱時跟粉絲一同砌心心，感覺窩心。他又透露今年第2首歌已做好，年底前再出第3首歌，為年底舉行的首個個唱作準備。

吉吉2008年新人出道，之後試過夾Band組成樂隊spACE，可惜發展不順淡出轉行，他直言並非發明星夢，只是單純喜歡創作及唱歌。今年是入行第16年，終如願開騷的他說：「本身冇諗過有呢日，Eric Kwok同我講過，每個人都有條Path，我條Path行咗十幾年冇嘥，依家係發揮嘅時候。有人早有人遲，我希望呢次畀到更完整一面畀人睇。」「中1生」、「中2生」陸續有人開騷，他認為每個歌手都有自己的市場定位，指吳大強都可以獨當一面出歌，《中年》厲害之處就是突破年齡界限，故毋須作比較。他提到spACE儲下一班歌迷，雖然隊友現已各散東西，有人更不在港，但他不排除有一日再聚：「樂隊支持者都希望有呢一日，如果真係相聚，會係夢幻嘅一日。」