英皇戲院進駐南區　優惠大放送

英皇院線版圖正式擴展到港島南區，英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）開業派驚喜優惠，超筍着數，睇戲就變得更加經濟，想玩得高質又實惠，未必一定要北上。

南區擁有獨特的魅力，天然美麗的海岸線、濃厚的人情味與豐富的藝術元素，坐落在港鐵黃竹坑站上蓋大型商場THE SOUTHSIDE的英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）今日（21日）開幕，為南區引入更多娛樂，可謂錦上添花。英皇戲院Plus+（黃竹坑THE SOUTHSIDE）是香港兩大戲院業巨頭「英皇影院集團」及「麗新集團MCL院線」攜手建立的第2間戲院，亦是英皇院線港澳的第10間戲院，戲院位於THE SOUTHSIDE 3樓，設有4間獨立影院，合共安排384個座位，為影迷提供舒適、耳目一新的觀影體驗。

戲院的裝潢突破傳統的框架，以南區海岸線為設計藍本，構建一個「邊緣之外」的世界，邊緣意味着去中心化，在這個空間中，牆面、地面和天花都不再是傳統的平直介面，取而代之是凹凸、彎曲、環狀和折疊的設計元素，突破了空間形態，呈現出一種躍出常規、向未知進發的態勢，同時隱喻人類對未知世界的勇敢探索與無限可能。

VIP會員盡享着數

為慶祝新戲院進駐港島南，VIP會員獨享開業多重優惠，着數多到嘩嘩聲。首先VIP會員獨享「超筍」$65票價睇戲，優惠至7月31日，盡情享受暑假檔的精彩電影，首3000名再憑優惠碼「SOUTHSIDE」登記成為VIP會員，可享入會費減$20，兼獲享有3張戲票。今個黃金暑假檔電影套套猛片，包括《海關戰線》、《玩轉腦朋友2》、《死侍與狼人》、《壞蛋獎門人4》和《無聲絕境外傳：首襲日》等，入會還有迎新禮遇免費送爆谷，以及全年正價戲票高達85折及餐飲9折優惠等，長者又有早場票價低至$30，一家人睇戲，使錢便有數得計。另外，一直以來英皇戲院為方便觀眾，透過網站及手機App購票，提供365日「零」手續費優惠，若憑滙豐Visa Signature卡有買一送一優惠，Citi信用卡有8折，優惠激筍。

優惠長幼免費「睇」驗場

由於南區長者和學童較多，戲院開業特別給長者和學童送上一份窩心見面禮，由7月10日起，首四個星期三會提供兩場免費電影放映場，一場是長者專場，戲院與NGO合作送出免費戲飛給長者睇戲；另一場是學童專場，有關詳情就要留意社交媒體公布。另外，為南區的藝術及文化氣息打造嶄新的「SEE THE WORLD」主題，戲院會定期引入一系列藝術館及藝術家系列電影放映。

睇戲必食魚蝦蟹

睇戲前必做的一件事，就是要買「魚蝦蟹」，英皇戲院的美食飲品，一向甚有驚喜，所指的魚就是「炸魚薯條」，蝦是「柚子醬.吉列蝦熱狗」、蟹是「真.蟹肉熱狗」，用吉列蝦和蟹肉做熱狗饀，口味創新，必受年輕捧場客歡迎；還有令人又愛又恨的「邪惡午餐肉」和「粟米忌廉可樂餅」也不能錯過，成為睇戲必食之選。若果大家自備容器的話，暑假的不同時段還有爆谷、咖啡和川寧熱茶買一送一着數優惠。