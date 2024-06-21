10分鐘清潔法　保持房間整潔小技巧

都市人工作忙碌，懶得休息只想好好地癱在床上，睡個懶覺；但是雜亂的屋子，櫃子上的灰塵，還有滿地的掉髮都令人難以忍受，倘若不想難得的假期大半時間都在打掃、整理中度過，就一定要試試網絡廣傳的「早上10分鐘清潔法」。

1.每天只清潔一個空間

將打掃看作是平日的工作，每天清潔一部分，這樣就不會因為需要一次清潔多個空間感到沮喪，並通過拆分成多任務的形式，也更容易開始行動。建議每天早上任意選取10分鐘清潔家中的一個空間，可以由睡房開始第1步。

2.將清潔用品放在觸手可及的地方。

如果將清潔產品放在觸手可及的地方，則可以降低開始清潔的障礙。確保你有1個小尺寸的清潔掃或噴霧瓶，並將其放置在你家中的必經之處。

3.清潔的基礎是從上到下

當涉及到短暫的清潔時，可能很難知道要從哪裏開始清潔。在這種情況下，請記住清潔的順序就由上至下，可以先檢查窗邊、衣櫃、書櫃和其他高處是否有灰塵和污垢，然後再開始清潔枱面和地板。

4.使用濕紙巾清潔

沒有空餘時間時，建議使用專用濕巾進行清潔，簡單一抽就能清潔立即擦拭任何困擾你的區域，包括各種角落、縫隙， 地板的掉髮和電視櫃的灰塵。

5.請勿將物品放在地板上

順利開始清潔的條件之一是地板上沒有不必要的東西。首先，試著養成不把東西放在地板上的習慣。並且可以根據需要添加更多的儲物箱來管理小件家居用品，因為它會降低早上開始清潔的門檻，日常生活打掃起來也沒有阻滯，會更輕鬆。

6.使用「自立垃圾袋」

嘗試使用「自立垃圾袋」進行晨間清潔，可以輕鬆增加垃圾桶的數量，並減少處理垃圾所需的時間和精力，細小的垃圾可以立即處理掉，更容易保持清潔。