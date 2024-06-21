Frankie女友「親證」小三上位　花姐出聲「教仔」

人氣組合MIRROR成員Frankie嘅圈外女友Christy依家成眾矢之的，多張出位留言截圖曝光後，當中包括愛搶人男友、專做小三、見一個愛一個等驚人愛情觀，令佢阿嫂之名被一眾「皮寶寶（Frankie粉絲暱稱）」喊打。雖然尋日（20日）Frankie終於開腔澄清：「喺上一段感情結束後，先正式開始依家呢一段關係」，可惜稍後網上即流出「打假」截圖，令Frankie有講大話之嫌！

有網友晒出Christy舊story，稱佢打臉自己：「有時真係難為咗皮皮，朝早要同女朋友報到，中午要返工綵排出show，夜晚就急急腳陪我，畀我就真係做唔到。」附圖為女方跳pole身影。此截圖一出，大批網友即食花生表示Frankie講大話，實牙實齒稱女友非小三，點知Christy就自打嘴巴。

不過有眼利網友就睇到，今次網上流傳嘅密友可見story截圖好多疑點，包括logo位置後有奇特、顯眼陰影、字體跟之前Christy常用嘅唔同等，加上佢流出時間咁啱就緊接Frankie澄清，疑似有人改圖去混淆視聽，令大眾加深對二人嘅「仇恨值」。

同時又有Christy另一則舊story，內文稱：「成日都唔明啲女想博乜咁想紅，有明星reply story可能係好開心，但係明知自己係public acc仲cap曬圖post story真係唔知博乜，post下close friend咪算囉。」又補充謂雖然密友only都有機會被cap圖，簡直係預言緊佢依家嘅情況。另外有網友聲稱女方當年喺英國學界「出名換畫快、閃卡多、滿身名牌」，又引述Christy大學時期前男友所言，稱女方對自己豐滿身材引以為豪，化妝極厚粉等，謠言滿天。

而MIRROR經理人黃慧君（花姐）今日（21日）凌晨更新Story，貼上一張完整無斬件燒雞照片，寫上：「好食，但難HANDLE，我嘅性格會選擇唔食。」疑回應Frankie及女友連日風波，即被網友聯想到佢係想勸Frankie回頭是岸。