維特健靈「關注癌症 盈活新生」捐款活動　時裝達人鄧達智設計型格漁夫帽支持

維特健靈舉行「關注癌症 盈活新生」捐款活動，現凡買一盒盈活雲芝(360 粒)，當中將會有$50 捐予香港癌症基金會，並可獲贈一頂由時裝達人鄧達智設計的型格漁夫帽一頂。贈品數量有限，送完即止。（客戶提供）

【營業資訊】香港最新癌症數字屢創新高，2020 年新症錄得 3.4 萬宗，每日平均 94 人確診！故此一向以大眾健康為使命的維特健靈集團，希望能出一份力，與大眾一起對抗及預防癌症，令更多人及早關注癌症，特別舉行「關注癌症 盈活新生」捐款活動，所得善款將捐贈予香港癌症基金會。

「關注癌症 盈活新生」捐款活動內容如下：

•買一盒「盈活雲芝」(360 粒裝)自動幫你捐$50 予香港癌症基金會

•贈送鄧達智設計型格漁夫帽一頂

特別邀請時裝達人鄧達智設計

今次捐款計劃特別邀請到曾先後兩度確診大腸癌及前列腺癌的鄧達智先生設計漁夫帽。由於鄧達智曾確診癌症，所以特別關注癌症問題：「我希望大家能夠及早關注問題，及早發現，及早根治。」

WILLAM TANG 設計意念 及細心選材

鄧達智先生今次設計的漁夫帽在最具個人特色的黑色下，加上紫色的雲芝圖案，雲芝圖案中間心形圖案。鄧達智指：「其實黑色對於我嚟講係代表黑暗，但我想透過黑暗中的紫色雲芝色彩，寓意只要相信、積極面對，係可以喺黑暗中見到色彩。」

型格漁夫帽規格

質料：棉質

•以不易敏感物料製成，通過 SGS 測試

•內設魔術貼，可調較頭圍大小，男女合用