陳煒憶與媽媽為昂貴食材鬧交　梁競徽哽咽嗌「愛與承」

藝人陳煒與梁競徽在無綫節目《拍檔廚房》中鬥得難分難解，被評判顧紀筠讚兩隊的組合皆屬「武林高手」，去到最終回合陳煒與競徽的組合分別以「思念的滋味」及「愛與承」為菜色主題炮製菜色。

陳煒一方炮製了「藍龍蝦，百合彩色車厘茄，話梅沙律汁」、「蟹湯燴刺參蟹汁年糕」及「花膠龍眼意大利奶凍配36個月西班牙火腿配食用菊花糖」，她指已故母親患病期時她不時煲花膠及海參給病母補身，有次媽媽得悉食材原來如此昂貴，竟與女兒吵架起來，媽媽當時更激動流淚，陳煒說：「相信佢係覺得個病拖累咗我，所以唔開心流眼淚。嗰時同佢嘈咗兩句我返咗房，過左十零分鐘，突然聽到『嘭』一聲好大聲，好似有嘢跌落樓嘅聲，我嗰刻好驚，個心跳咗出嚟，好慌咁即刻衝出廳，好彩我媽媽仲坐喺度睇緊電視。嗰刻我終於知道自己錯，可能我覺得好嘅嘢，唔代表喺媽媽立場係一件好事。」她眼紅紅指從沒跟人提起過此事，如今說出感到釋懷：「希望媽媽在天會接受我嘅道歉。」

梁競徽則炮製「酸辣紅蝦牛油果」、「拆骨魚頭煎蛋」及「鮮百合翡翠甘露」菜色，他直言近年對感情、親情、友情有更深體會，尤其到內地工作後、才意會到父母年紀真不小了，更一度哽咽說：「唔珍惜嘅話好多嘢都會錯過。爸爸媽媽都好鍾意食魚，但佢哋唔係好識噒骨，加上年紀又大，怕咗唔敢食。邵師傅就諗咗呢個拆骨魚頭煎蛋，等佢哋可以好放心咁去食魚，呢個係『愛』同『承』，傳承咗中菜嘅文化、技巧同諗法。」