台灣親子之旅　新竹森林騎馬樂無窮

【特約報道】騎馬、馬術活動聽起來很高檔，予人是富人玩意的印象。不過，在台灣不少馬術學校都會定期舉辦體驗班，讓小朋友接觸馬匹、了解牠們的生活習慣，長知識之餘，還可騎上馬兒在田園包圍下漫步！價錢相宜外，地點亦很方便，只需前往距台北約1小時車程的新竹縣竹北市便可感受箇中樂趣。

距台北僅1小時 乾淨企理勁Like

今次介紹的新竹尼普頓馬術創藝園區坐落於新竹縣竹北市，由台北搭乘高鐵出發，不用1小時便抵達新竹高鐵站，再轉搭大約5分鐘的士便可到達，若自駕遊的話更享免費泊車。該園區雖近市區，但附近都是一片農田，擁有綠油油的郊外風光。分為室內及室外場地，辦常規騎術班之餘亦辦體驗班，同時還可寄養私人擁有的馬匹。而且場內環境非常清潔，完全沒有異味，讓訪客玩得更投入盡興。

照顧馬兒 起居飲食

每逢節日園區都不乏大型搞作，剛過去的兒童節便舉行了以牛仔為主題舉行的體驗活動，兒童每位收費NT$800（約HK$195），陪同的家長則免費，活動歷時1.5至2小時。參加者分成小組聽取導師講解，簡單認識馬兒的生活習慣，並在指導下初嘗為矮小的侏儒馬刷毛及餵食，讓小朋友逐步接觸馬匹，近距離觀察馬的特徵。

現場所見侏儒馬表現友善，亦習慣跟人類接觸，導師先示範刷毛及餵食，小朋友輪流試做一次，眼見他們並沒有對馬匹有絲毫懼怕。活動期間還有小遊戲及創意塗鴉小馬吊牌裝飾，不過重頭戲當然是小朋友們化身牛仔騎馬！導師一般因應小朋友的高度安排不同Size的馬匹供騎乘，但他們大都不怕高，主動要求騎高大的馬匹，可真勇敢！所有騎馬體驗都有導師一對一領着馬匹繞園區慢行一周，家長可跟隨拍照，亦可額外付款跟孩子一同體驗騎馬滋味，享受真正的親子同樂！

即使是閒日，園區亦開放予公眾免費參觀，遊客更可預約體驗森林騎馬，每人NT$1,500（約HK$366），4人成團，年滿2歲便可以參加，當然也歡迎大人加入。這個森林騎馬跟剛才介紹的節日大型體驗活動差不多，不過亮點在於導師會領着馬匹走入田園及森林，在大自然的環境下騎行15至20分鐘。出發前參加者需學習及親自為馬匹安裝專業馬具，內容更豐富。

新竹尼普頓馬術創藝園區

地址：新竹縣竹北市東興路一段769巷66-1號

費用：體驗活動體驗每位NT$1,500（約HK$366），約1.5至2小時，當中約20分鐘為騎馬

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撰文：Emily