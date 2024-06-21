Chiron最終版超跑　全球只此一輛

早於2016年法國超跑車廠Bugatti在日內瓦車展帶來第一輛1,500PS公路車及第一輛時速超過300mhp的量產車Chiron。經歷8年時間，又來到此車型光榮引退之時。為向這一代傳奇致敬，廠方Sur Mesure高級個性化定制部門特別為一位VIP客戶，打造全球只此一輛的Chiron Super Sport L'Ultime，稱得上是Chiron的謝幕告別作。

傳奇雙藍色調

L'Ultime是廠方8年來第500輛，亦是最後一輛Chiron。以坐擁1,600PS最大馬力及1,600Nm峰值扭力的Chiron Super Sport為基礎，於法國Molsheim手工組裝打造。為向這極具標誌及超凡性能的超跑致敬，Sur Mesure團隊重新構想了Chiron最初設計，包括刻意採用它於 2016年首次驚艷登場的「大西洋藍」（Atlantic Blue）與「法國賽車藍」（French Racing Blue）傳奇雙色車身配搭，不同的是最終告別版L'Ultime身上是以漸變演繹，象徵著廠方工藝和技術的演變和融合。馬蹄形面罩和兩邊大型進氣口的格柵，特別起用「大西洋藍」鍍鉻，其中面罩格柵不僅換上小方格紋，更特別鑲上專為告別版而設計的客製藍色廠徽。而側鏡蓋上漆有藍白紅三色，強調法國手工高性能超跑身份。

回顧重要里程

腳下的一前一後輪圈亦刻意跟漸變車色採用一致的前「大西洋藍」、後「法國賽車藍」配搭，輪圈蓋上還特別注入L'Ultime及500/500字樣。為突出它是第500輛兼最後一輛Chiron的獨特身份，「#500」不僅在車身後部兩側、主動式升降大尾翼底部出現，更被刻在中後置W16引擎蓋上。車身兩側的潦草藝術字，全是Chiron的關連字，藉此回顧其重要里程。其中「Molsheim」是歷史悠久的Bugatti總部所在地；「Geneva」是8年前首款Chiron全球發表之處；「Château Saint Jean」及「Cape Canaveral」則是車主體驗Chiron極速性能的熱門地點。而「Paul Ricard」及「Ehra-Lessien」是經常進行試車的兩條賽道，後者更是成功挑戰300mph（即482.8km/h）的測試賽道。

彰顯獨特身份

獨特車色一直延伸至豪華車廂內，廣泛以「大西洋藍」色皮革及高科技啞光藍色碳纖飾面鋪陳，輔以「法國賽車藍」色細節點綴，交織出廠方稱為的「碳纖維交響樂章」。當中碳纖內門板上經過手工切割及複雜編織的深海藍皮革，以及碳纖座椅上精緻的藍白紅手工絎縫，均體現出廠方的精湛非凡手藝。另以標誌性「法國賽車藍」底色配上「大西洋藍」色潦草L'Ultime門檻；緊接着座席腿側以「大西洋藍」色皮革襯底配「法國賽車藍」L'Ultime潦草刺繡；加上「#500」字樣於車廂波棍台後方及頭枕上出現，處處彰顯其Chiron最終版的特別身份。