Ivy@COLLAR自爆配音配上癮　最開心考到棍波牌

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy)、王菀之、黃正宜(阿正）、張蔓姿和鄧麗英今日（21日）以電影配音角色身份現身主題公園參與派對，一眾藝人登上噴水花車，向圍觀途人噴水。

Ivy配音的角色名叫「阿樂」，首次為卡通角色配音的她透露角色是自己參與試鏡得來，表示為角色配笑聲是最有難度：「因為配音房太黑，當你要好開心咁笑，之後聽番就好似啲大魔王咁。」又言配音初期其實好驚，但經過訓練之後，就覺得好好玩，不過因為角色對白太多，單單配音都用了四日時間，又謂自己配音配上癮，會為家中的貓咪配音。而作為節目主持的阿正今次為角色「阿焦」配音，她亦指配音有難度：「因為之前啲錄音工作都只需要聲音有力量就得，但今次仲要有埋情緒，淨用把聲冇樣咁演戲，又要對番角色嘅嘴型，所以好有挑戰。」講到角色試鏡，Ivy透露原本是參選「阿焦」的試鏡，當時更為了該角色試讀了數版紙，但最後都是被選中為「阿樂」配音。

提到Ivy考了3次終於成功考獲棍波車牌，問到她為何會這麼堅持時，Ivy笑言覺得棍波車比較有型，而且當時考試失敗時被多人取笑，其中包括爸爸、弟弟、隊友Candy(王家晴)和Gao(沈貞巧)，因此她決定要的起心肝，誓要把車牌考回來。雖然現在已經有車牌，但Ivy暫未有買車打算，她希望先學識自動波車的操作，自言比較心儀大車。而沒有車牌的阿正笑指比較想要司機，又言自己最近的「交通運」一般，上個月才出了車禍，今個月同樣有兩次差點出事，所以都是選搭魏浚笙的順風車。