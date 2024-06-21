本日日本：「小白熊」誕生20周年　限定Cafe有乜好食？

俘擄眾多少女心的鬆弛熊在去年慶祝誕生20周年，今年則是其夥伴小白熊（Korilakkuma）誕生20周年，為此即日起至7月28日於東京押上BOX cafe&space 東京Solamachi 2號店開設KORILAKKUMA 20th ANNIVERSARY CAFE，精心預備可愛美食，與粉絲們一同歡慶！今次的餐點特別精選了小白熊最喜歡的士多啤梨為主角，打造各款看起來療愈又美味的出品，包括小白熊最愛的士多啤梨蛋包飯、鬆弛熊&小黃雞漢堡拼盤等，另外還推出士多啤梨造型紀念蛋糕來慶祝20周年這個大日子。飲品則有小白熊鬆軟泡沫芭菲、小白熊士多啤梨漂浮飲等，粉紅色的賣相充滿少女心。店內還有匙羹、吊飾、鎖匙扣、方巾等周邊產品供購買，讓小白熊隨時隨地陪伴你。想去的話，記得要到官網提前預約，每位點餐顧客將獲得一個隨機贈送的「原創A5資料夾（共4款）」。