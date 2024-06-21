今晚我留低照顧你啦！（互聯網）

唔少外國家庭都會聘請保母照顧小朋友兼打理家頭細務，亦因為咁，有唔少以保母為主題嘅四仔作品，皆因佢哋溫柔體貼令男士產生幻想，至於係乜嘢幻想呢？睇片就會一清二楚喇！

不務正業

喺Devil's Film製作嘅《Boffing The Babysitter #28》，當中嘅保母不務正業，但卻甚得男僱主嘅歡心，皆因佢性格好色，加上床技出色，令男方每日都過住精疲力竭又爽爆嘅生活。不過上得山多終遇虎，有一日，兩人喺屋企如常偷食嘅時候，被女主人捉姦在床，最後究竟點收科呢？

鹹濕日記

片廠Digital Sin以回憶手法拍攝出保母鹹濕日記《Interracial Babysitter Stories #3》，並以第一身角度出發，令觀眾睇得更加投入。全片共分為3個短篇單元故事，包括傾慕男僱主嘅床上雄風、對男主人嘅大兵器遐想不斷，以及保母別有用心等，雖然每人嘅出發點唔同，但同樣會跟男方發展出一段情慾關係。

黃雀在後

色慾夫妻遇上好色俏保母，咁嘅劇情相信只會喺Zero Tolerance Films炮製嘅《Let's Bang The Babysitter #9》中發生。講述保母去到新主人屋企工作，發現兩夫妻以異樣目光望住自己，卻估唔到原來對方早已有色心，經過一輪試探後，終如願上床大玩三人行。不過兩夫妻冇諗過，其實呢位俏保姆早已春心動，而事情發展更喺佢掌握之中。

碟評

今次3套作品中，如果論情慾演出夠官能刺激的話，相信非《Boffing The Babysitter #28》莫屬，皆因每位參演嘅脫星都係波濤「胸」湧，夠晒睇頭！若論特別嘅拍攝手法，《Interracial Babysitter Stories #3》則更見心思，而《Let's Bang The Babysitter #9》中嘅脫星演出夠狂野，值得再三回味。