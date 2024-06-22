炎明熹傳離巢無綫遭雪藏　拖仔遊西貢缺席頒獎禮

「樂壇小天后」炎明熹（Gigi）傳出離巢無綫的消息，其經理人僅以「外在因素」為由，指她不會出席明天的港台頒獎禮。不過Gigi向來有主見，現時傳聞滿天飛，她接受東網獨家訪問時，表明想做音樂創作外，更望跳出「A0」找個男朋友。

現年19歲的炎明熹於2021年參加無綫《聲夢傳奇》第一季奪得總冠軍而正式踏入娛樂圈，她除了與無綫有經理人合約外，更與無綫旗下唱片公司TVB Music Group Limited（TMG）有合約，不過入行至今3年多的她已火速成為香港樂壇小天后，人氣高企，水漲船高，中港兩地都撈埋，之前已曾傳出代言身價達120萬一年，2年間狂吸金賺8位數，年紀輕輕已擁有兩個物業。

不過，日前竟傳出Gigi會離巢無綫的消息，有指她跟無綫的合約即將完結，目前尚未動筆續約，而其社交網聯絡資訊已沒寫上無綫經理人，唱片公司TMG官網自從4月發布過Gigi演唱會的消息後，至今亦沒有任何更新，加上近日所屬組合After Class其餘3位成員將於7月開騷，獨欠Gigi，連明日由香港電台主辦的《十大中文金曲頒獎典禮》她亦會缺席，不續約而遭雪藏之說更是似層層，甚囂塵上。

前日其經理人接受本東網訪問時，對Gigi是否離巢一事沒有正面回應，更指傳聞早已傳出：「其實每段商業關係都有一個合約期限，暫時只可以說公司仍然長時間同Gigi有合作關係。」說到Gigi疑「被缺席」港台頒獎禮，經理人解釋：「Gigi嚟緊星期日出席唔到頒獎禮，仲有其他外在因素！Gigi年紀仲細，日後仲有好多機會，一次半次嘅缺席我相信每位歌手都試過，希望大家唔好諗多咗。」

其實Gigi雖然年輕，但向來甚有主見，除了繼續讀書及唱歌外，更有拍廣告、內地綜藝節目及電視劇，每樣都認真面對。之前她與藝人李爾晨（Kyle）擔正無綫音樂劇集《戀上西沙》，劇中扮演小情侶，早陣子2人到西貢進行「海陸空」外景拍攝，當中有手拖手逛街場面，相當甜蜜。期間Kyle做主動拖着Gigi走入店舖，沒有戀愛經驗的Gigi顯得怕醜又尷尬，第一Take表現得未夠自然，導演要求重拍，Gigi亦伸伸脷露出趣怪表情，收拾心情後再接再厲，最終順利完成。拍攝時劇組出動航拍機拍攝，Gigi更要上船拿着結他唱新歌，由於要不停走景拍攝，更要邊拍邊換衫，服裝人員在街頭準備了帳篷作為流動更衣室，貴為小天后的Gigi相當配合，雖然有不少粉絲、街坊在場，但也沒有扭擰，工作態度甚佳。

直認憧憬拍拖

Gigi接受東網獨家訪問時坦言希望學好樂理，之後參與音樂創作，惟暫時未有經驗，不知從何入手，但有靈感便會用手機記下音符，希望有機會與音樂人合作創作歌曲，她亦想嘗試暗黑風、EDM（電子舞曲）等曲風。問到為何不多唱情歌？她說：「之前幾首都係情歌，想繼續試，情歌都想試，睇吓可唔可以發掘到更加多。（搵個男友令唱情歌更投入﹖）我係唔抗拒呢件事，睇吓有冇機會可以認識到一個男仔。（有冇同學追求？）冇呀，本人冇乜魅力。（恨拍拖？）一半一半啦，好擔心做咗女朋友呢個角色，驚唔可以同男朋友發展一段真係拍拖關係，所以隨遇而安，睇緣分。」