星級煮意︱《繁花》菜式大晒冷　上海人虞逸峯教整家鄉菜飯

各位觀眾大家好，歡迎來到這個星期的《星級煮意》Chill級版。最近TVB熱播劇集《繁花》，相信有不少的觀眾都有追看。這套劇集除了講述主角寶總（胡歌飾）的勵志故事之外，內裏有不少上海美食都非常及吸引，例如排骨年糕、定勝糕、仙鶴神針和泡飯等等。而這個星期的《星級煮意》就邀請到是上海人的「星級主持」虞逸峯（Dennis）到來，為大家介紹一道簡單得來又好吃的上海菜，那就是「上海菜飯」。

劇集《繁花》內最為受歡迎的菜式，定必是排骨年糕和仙鶴神針。不過這些較為高難度的菜式就不太方便於家中製作，所以是次虞逸峯為大家介紹的「上海菜飯」，就是一道較為入門的菜色，製作過程簡單之餘，更不太需時也能炮製出傳統上海菜的味道。

需要用到的材料就只有米、雞湯（用清水也可）、小棠菜、金華火腿。

近年多做健康資訊節目的虞逸峯，提到小棠菜的亞硝酸鹽的含量比其他蔬菜高，所以盡量避免留待隔夜再吃，大家亦可配上紅燒排骨和醬汁一起吃，又或者配叉燒都是一絕。最後，他還分享了一個小秘密，就是身為上海人的他，看上海話版《繁花》是毋須字幕，不過要他講還需要再補習一下。

場地提供：Cooklike