【是日通勝】

農曆五月十七

甲辰年 庚午月 丁巳日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、移居、動土

忌：遠行、理髮、交易

幸運方向：坐南向北

幸運數字：28、46、35

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座：生活不太愜意，但只懂抱怨無助改變現狀。

金牛座：可從工作中獲得滿足感，但切忌得意忘形。

雙子座：做事快靚正，遇到任何問題都能應付自如。

巨蟹座：事業發展受人事問題拖累，必須及早解決。

獅子座：各方面運勢皆下跌，保持低調可避免惹禍。

處女座：財運勝人一籌，但仍需謹守量入為出原則。

天秤座：幸運指數排第一，生活愜意，身心狀態佳。

天蠍座：錢財乃身外物，切勿做出損人利己的惡行。

人馬座：求財忌急躁，判斷力受影響，易因小失大。

山羊座：工作遇瓶頸，暫難突破，不妨向前輩請教。

水瓶座：人緣佳不是必然，趁運勢強，要多做好事。

雙魚座：在裝扮方面加大投資，對招引桃花有幫助。

【生肖運程】

相沖生肖：豬

旺弱指數：（升）狗 財運旺

（跌）豬 心情差

鼠：愈心急愈亂，保持冷靜才能解決問題。

牛：花太多時間在工作上，伴侶要投訴了！

虎：應酬要適可而止，否則開支超出預算。

兔：留意身體發出的健康警號，不能漠視！

龍：趁周末約伴侶出外走走，助促進感情。

蛇：遇貴人，大膽表達心中所想易獲認同。

馬：獲貴人支持，有望在職場上大放異彩。

羊：跟伴侶坦誠溝通，就不用怕誤會加深。

猴：運勢好到極，沒有甚麼問題可難倒你。

雞：工作機遇不會從天而降，要自己爭取。

狗：財運旺，可考慮投資股票，易有進帳。

豬：是日沖煞，生活多變動，內心感煎熬。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

淺談巨蟹座

6月底，太陽進入巨蟹座，接下來講講這個星座的性格特點。

1.非常敏感：巨蟹座的人非常敏感，能夠敏銳地感受到周圍的氛圍和他人的情緒。這種敏感性使他們能夠更好地與他人建立情感連結，但同時也使他們容易受到情緒波動影響。他們可能會因為他人的情緒而感到沮喪或悲傷，需要適當的情感支持和理解。

2.重視家庭：巨蟹座的人是家庭的守護者和支持者，願意為了家人付出一切。家庭對於他們來說是一個重要的避風港，希望在家中創造一個溫暖和諧的環境。巨蟹座的人會盡力照顧家人的需要，願意為了家人的幸福而努力。

3.具有強烈的保護欲：巨蟹座的人具有強烈的保護欲，希望保護自己和身邊的人，並且願意為他們提供安全和支持。他們是非常好的聆聽者和解決問題的人，能夠給予他人安全感和幫助。當他們看到身邊的人受到傷害或困難時，會毫不猶豫站出來，提供所需的支持。

4.情緒善變：情緒的變化對巨蟹座的人而言，是很常見的，他們可能會在不同的情境下表現出不同的情緒，從歡樂到悲傷，從激動到沮喪。這種善變的性格使得他們有時候可能會有些情緒化，需要一些時間來調整自己的情緒。