《一百萬零一夜》男星自編自導自演《地下殺神》化身打仔

憑主演金像電影《一百萬零一夜》（Slumdog Millionaire）成名的英國印度裔男星迪夫柏度（Dev Patel），首次自編自導自演，於動作新片《地下殺神》（Monkey Man）大打出手，看過預告片的網友都形容為「印度版殺神John Wick」，事實上片中真的有對John Wick抽水！故事以印度為背景，男主角靠打黑拳做輸家賺錢，其實他背負童年的血海深仇，為了接近仇人，又混進高級夜店做侍應，卻事敗失手。他落難時得遇高人，練武升級，對付貪污濫權的警察、政客與宗教領袖！

迪夫受訪時表示：「我覺得動作片有時係被電影業粗製濫造。我想套片有真嘅靈魂、真嘅悲劇、真嘅痛楚……我亦想加入少少印度文化元素。」片中穿插大量印度神話故事，與主角的際遇互相對照。武打場面運用各種鏡頭技巧，有時是第一身，有時又會倒轉，增加刺激感。其實電影本身是賣給串流平台Netflix，但Netflix其後覺得印度觀眾無法接受電影的暴力，以及對社會貧富問題與政治黑暗的批判，計劃偷偷取消放映。幸好電影被《訪‧嚇》（Get Out）導演Jordan Peele賞識，他擔任監製穿針引線，讓環球電影公司買下版權，令電影得以公諸於世，免做倉底貨！