芯駖單飛獲COLLAR隊友獻計　樂見女團輩出望與Twins過招

女團COLLAR成員芯駖繼Marf及Winka後，成第三位推出單飛歌曲的成員，頭炮作《SPYLING》以她擅長的跳唱為曲風，內容講述每個人在生活中猶如間諜，要偽裝自己免被別人看透，但其實誠實地生活反而樂得輕鬆。

首出單飛歌的芯駖坦言心情興奮又緊張：「我本身好鍾意創作，今次有自己嘅作品，好多想法一次過大爆發。（由團隊變單人會唔會大壓力？）唔大，但好攰，因為今次參與咗部分創作。」問到是否主動要求推出單飛作品時？她否認：「經理人話你聽咗個Demo，覺得有Feel咪出囉，冇Feel唔好夾硬，聽到首歌覺得時機到咗，好有節拍感同畫面感，係一個緣分。（之前見到Marf同Winka出單飛歌，會唔會好羨慕？）我哋互相支持，最主要係自己準備好，上年一定唔係好時機，就算到依家，我仲係覺得唱歌部分可以再好啲。（覺唔覺得公司偏心你？）唔會，每個人都有機會出歌，而且每個人有唔同機會，有人拍劇，有人拍綜藝，有人同唔同歌手合作。」芯駖指隊友們對她出歌大表支持，並給予不少意見：「我嘅Cover Photo都係問隊友意見，因為我有選擇困難症，張相最後都係由佢哋揀。」

講到入行後會否更多偽裝？芯駖覺得剛好相反：「入行後更加偽裝唔到，因為我係真人選秀出身，大家都知道我係素人嘅時候係點，冇化妝嘅樣、黑圖都出過晒。（冇偶包？）真係冇乜，我發覺啲人係比較鍾意我做自己，我平時出街都唔會化妝。」

談到愈來愈多女團，芯駖認為是好事，並非一定要鬥過你死我亡：「點解唔係大家一齊做大個餅呢，做大啲個餅咪愈多人睇到，等大家都知道廣東話歌都有跳唱，一齊共存，做到大家Win Win狀態。」她指不同女團之間路線及曲風各異，甚至可以合作：「我好想同Cookies、Twins前輩級女團合作，Day有次畀咗啲以前女團嘅MV我睇，真係好有型，如果可以合作都幾有趣，或者可以合作做個節目。」如今芯駖單飛出歌意味着將角逐新人獎，她坦言有獎當然開心，但冇獎亦不介意：「我反而覺得個作品係要做到200%好，因為作品係留一世，幾年之後可能有人睇咗，會得到一啲啟法同靈感，呢個比獎項重要，但無論如何都係作品行先，有獎同冇獎都係一個緣分。」

另外，芯駖早前在舞台表演時腰部受傷，她透露已康復近9成：「當日我跳第一個動作已經扭親，但表演途中唔可以暫停，點都要完成表演，落台嘅時候已經係趷吓趷吓，坐直唔到，彎前又彎唔到，惟有瞓喺度等急救朋友幫我做治療。」她稱受傷後隔了3天便撐着拐杖考車牌筆試，幸好一次過合格。

場地：Pier1929（灣仔碼頭）

髮型：Ricky Lam

服裝：Dion Lee & The Attico from Lane Crawford