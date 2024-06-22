永安百貨夏季超值大減價 必買筍貨低至1折 送購物現金券及參加機票大抽獎

【特約報道】永安百貨夏季超值大減價已火熱登場！由即日起至2024年7月1日，為大家帶來低至1折的精選貨品，而且購物滿指定金額即送你永安現金券。想更盡情購物，記得帶上美國運通卡，因為合資格美國運通會員可專享獨家額外購物優惠，連同各個門市即減優惠及部門優惠券，讓你慳住滿足購物慾！大量精選貨品亦於永安網店同步發售，隨時想買就買！記得購物後還可以參加好「賞」飛大抽獎，有機會贏取雙人來回歐洲、美國、澳紐、東南亞機票！

夏季超值大減價精彩禮遇

(只適用於上環總店、彌敦道店及尖東店)

1. 送你$30永安現金券：即日累積購物淨額每滿$1,200(印花換購貨品、指定專櫃及寄銷貨品除外)，即可換領$30永安現金券1張。數量有限，送完即止。

2. 合資格美國運通會員專享優惠：

• 即日累積購物淨額每滿$1,200(印花換購貨品、指定專櫃及寄銷貨品除外)，即可額外獲贈$30永安現金券1張。數量有限，送完即止。

• 憑指定美國運通卡購買指定貨品，可享額外95折優惠。

3. 好「賞」飛大抽獎：即日累積購物(印花換購貨品、指定專櫃及寄銷貨品除外)滿指定淨額，即可獲得好「賞」飛大抽獎抽獎券，將抽獎券放入指定抽獎券收集箱，即可參加雙週抽獎：

• 購物每滿$400，可獲好「賞」飛抽獎1抽獎券1張，有機會贏走「雙人來回短途機票」或高達價值$5,000永安禮券。

• 購物每滿$600，可獲好「賞」飛抽獎2抽獎券1張，有機會贏走「雙人來回長途機票」。參加好「賞」飛抽獎2可同時參加好「賞」飛抽獎1。

4. 部門優惠券單張：憑優惠券購買指定貨品滿指定淨額，可享折扣優惠。

5. 門市即減優惠：於男裝部、女裝部、男女戶外服飾部、童嬰世界、玩具文房、鞋部及手袋部購買指定貨品滿指定淨額或數量，可享折扣優惠。

6. 免費送貨服務：購物滿$1,200，憑當日永安百貨發票可享免費送貨服務。

7. 泊車優惠(只限上環總店及彌敦道店)：購物滿$300，可享泊車優惠。車位有限，先到先得。

今期必買筍貨

Philips 日本製造5重過濾功能濾水器套裝

• 型號：WP3812+WP3922

原價：$1,096

優惠價：$798

• 指定美國運通卡額外95折

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店

Casablanca 天然大豆夏涼被

• 備有單人至特大尺碼

原價：$999-$1,599

優惠價：$399-$599

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

意大利品牌 Distretto 12 / Manuel Ritz / Unity男裝系列

原價：$899-$8,999

優惠價：低至4折

• 指定美國運通卡額外95折

• 額外優惠：額外9折(2件或以上)，優惠之貨品可自由配搭

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

Veeko 全場女裝貨品

• 獨家優惠

優惠價：低至5折/額外9折(2件-3件) /額外8折(4件或以上)

• 額外優惠：凡購買 Veeko 貨品淨額滿$800或以上，可獲精美禮品乙份

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店

精選春夏季童裝服裝

原價：$99-$305

優惠價：3折

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

意大利品牌 Love Moschino 春夏女裝時尚手袋 / 鞋

原價：$599-$2,799

優惠價：65折

• 指定美國運通卡額外95折

• 額外優惠：凡購買 Love Moschino 貨品2件或以上，可享額外9折優惠

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店

Estée Lauder 持久防曬粉底及柔亮妝前乳霜套裝

原價：$1,491

優惠價：$875

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店

Adidas 精選男 / 女裝短袖T裇

原價：$229

優惠價：$159

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

Hallmark 行李箱20” / 26” / 29”

• 獨家優惠

• 型號：HM-895T

原價：$2,180/$2,380/$2,580

優惠價：$799/$899/$999

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店

歐美品牌 Coach / Furla / Hvisk / Kate Spade / Marc Jacobs / Tory Burch / Vivienne Westwood / Yese Studio 精選手袋

原價：$899-$5,599

優惠價：低至2折

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

3M 家居潔淨消毒抹布(85片裝)(1 + 2特惠裝)

原價：$130

優惠價：$89

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

Electrolux 輕盈高效無線吸塵機

• 型號：EFP31312

原價：$2,598

優惠價：$1,298

• 指定美國運通卡額外95折

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店

「超值均一價」$100任選3件貨品

日本品牌 Skater 櫻花系列指定貨品

原價：$70-$120

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

On Living 不銹鋼廚具

原價：$58-$108

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

Luigi Bormioli 意大利製造 Meravigliosi 系列指定酒杯

原價：$75-$110

• 額外優惠：全場Luigi Bormioli 正價酒杯8折

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

日本品牌優質手巾

原價：$88

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

3M 無痕膠貼補充裝(16片混合尺寸)

原價：$44.9

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

「超值均一價」$100任選4件貨品

Lotus 焦糖餅乾186克

原價：$31.5

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

方宜昌豬肉條90克

原價：$39.9

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

壽桃蠔皇 / 紅燒鮑魚(4隻罐裝)140克

原價：$59

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

麗的化粧棉180片(2盒裝)

原價：$29.9

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

Asvel 不銹鋼毛巾圈 / 3臂毛巾架

• 型號：PJDE-2430 / PJDE-2441

原價：$86.9

銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店

註：以上所有贈品，數量有限，送完即止。貨品基本優惠價適用於永安網店。除特別註明外，其他優惠均不適用於永安網店(包括：組合式折扣、加錢換購、贈品、買滿再減、信用卡客戶專享優惠、現金券推廣及限量發售貨品等)。

以上優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。

查詢電話：2318 2395