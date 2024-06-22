永安百貨夏季超值大減價　必買筍貨低至1折　送購物現金券及參加機票大抽獎

2024年06月22日 09:00
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    （客戶提供）
    【特約報道】永安百貨夏季超值大減價已火熱登場！由即日起至2024年7月1日，為大家帶來低至1折的精選貨品，而且購物滿指定金額即送你永安現金券。想更盡情購物，記得帶上美國運通卡，因為合資格美國運通會員可專享獨家額外購物優惠，連同各個門市即減優惠及部門優惠券，讓你慳住滿足購物慾！大量精選貨品亦於永安網店同步發售，隨時想買就買！記得購物後還可以參加好「賞」飛大抽獎，有機會贏取雙人來回歐洲、美國、澳紐、東南亞機票！
    夏季超值大減價精彩禮遇
    (只適用於上環總店、彌敦道店及尖東店)
    1. 送你$30永安現金券：即日累積購物淨額每滿$1,200(印花換購貨品、指定專櫃及寄銷貨品除外)，即可換領$30永安現金券1張。數量有限，送完即止。
    2. 合資格美國運通會員專享優惠：
    • 即日累積購物淨額每滿$1,200(印花換購貨品、指定專櫃及寄銷貨品除外)，即可額外獲贈$30永安現金券1張。數量有限，送完即止。
    • 憑指定美國運通卡購買指定貨品，可享額外95折優惠。
    3. 好「賞」飛大抽獎：即日累積購物(印花換購貨品、指定專櫃及寄銷貨品除外)滿指定淨額，即可獲得好「賞」飛大抽獎抽獎券，將抽獎券放入指定抽獎券收集箱，即可參加雙週抽獎：
    • 購物每滿$400，可獲好「賞」飛抽獎1抽獎券1張，有機會贏走「雙人來回短途機票」或高達價值$5,000永安禮券。
    • 購物每滿$600，可獲好「賞」飛抽獎2抽獎券1張，有機會贏走「雙人來回長途機票」。參加好「賞」飛抽獎2可同時參加好「賞」飛抽獎1。
    (詳情請參閱：https://shop.wingon.hk/luckydraw) (推廣生意的競賽牌照號碼：58638-58649, 58659-58664)
    4. 部門優惠券單張：憑優惠券購買指定貨品滿指定淨額，可享折扣優惠。
    5. 門市即減優惠：於男裝部、女裝部、男女戶外服飾部、童嬰世界、玩具文房、鞋部及手袋部購買指定貨品滿指定淨額或數量，可享折扣優惠。
    6. 免費送貨服務：購物滿$1,200，憑當日永安百貨發票可享免費送貨服務。
    7. 泊車優惠(只限上環總店及彌敦道店)：購物滿$300，可享泊車優惠。車位有限，先到先得。
    今期必買筍貨
    Philips 日本製造5重過濾功能濾水器套裝
    • 型號：WP3812+WP3922
    原價：$1,096
    優惠價：$798
    • 指定美國運通卡額外95折
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店
    Casablanca 天然大豆夏涼被
    • 備有單人至特大尺碼
    原價：$999-$1,599
    優惠價：$399-$599
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    意大利品牌 Distretto 12 / Manuel Ritz / Unity男裝系列
    原價：$899-$8,999
    優惠價：低至4折
    • 指定美國運通卡額外95折
    • 額外優惠：額外9折(2件或以上)，優惠之貨品可自由配搭
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    Veeko 全場女裝貨品
    • 獨家優惠
    優惠價：低至5折/額外9折(2件-3件) /額外8折(4件或以上)
    • 額外優惠：凡購買 Veeko 貨品淨額滿$800或以上，可獲精美禮品乙份
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店
    精選春夏季童裝服裝
    原價：$99-$305
    優惠價：3折
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    意大利品牌 Love Moschino 春夏女裝時尚手袋 / 鞋
    原價：$599-$2,799
    優惠價：65折
    • 指定美國運通卡額外95折
    • 額外優惠：凡購買 Love Moschino 貨品2件或以上，可享額外9折優惠
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店
    Estée Lauder 持久防曬粉底及柔亮妝前乳霜套裝
    原價：$1,491
    優惠價：$875
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店
    Adidas 精選男 / 女裝短袖T裇
    原價：$229
    優惠價：$159
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    Hallmark 行李箱20” / 26” / 29”
    • 獨家優惠
    • 型號：HM-895T
    原價：$2,180/$2,380/$2,580
    優惠價：$799/$899/$999
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店
    歐美品牌 Coach / Furla / Hvisk / Kate Spade / Marc Jacobs / Tory Burch / Vivienne Westwood / Yese Studio 精選手袋
    原價：$899-$5,599
    優惠價：低至2折
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    3M 家居潔淨消毒抹布(85片裝)(1 + 2特惠裝)
    原價：$130
    優惠價：$89
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    Electrolux 輕盈高效無線吸塵機
    • 型號：EFP31312
    原價：$2,598
    優惠價：$1,298
    • 指定美國運通卡額外95折
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店 / 永安網店
    「超值均一價」$100任選3件貨品
    日本品牌 Skater 櫻花系列指定貨品
    原價：$70-$120
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    On Living 不銹鋼廚具
    原價：$58-$108
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    Luigi Bormioli 意大利製造 Meravigliosi 系列指定酒杯
    原價：$75-$110
    • 額外優惠：全場Luigi Bormioli 正價酒杯8折
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    日本品牌優質手巾
    原價：$88
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    3M 無痕膠貼補充裝(16片混合尺寸)
    原價：$44.9
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    「超值均一價」$100任選4件貨品
    Lotus 焦糖餅乾186克
    原價：$31.5
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    方宜昌豬肉條90克
    原價：$39.9
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    壽桃蠔皇 / 紅燒鮑魚(4隻罐裝)140克
    原價：$59
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    麗的化粧棉180片(2盒裝)
    原價：$29.9
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    Asvel 不銹鋼毛巾圈 / 3臂毛巾架
    • 型號：PJDE-2430 / PJDE-2441
    原價：$86.9
    銷售分店：上環總店 / 彌敦道店 / 尖東店
    註：以上所有贈品，數量有限，送完即止。貨品基本優惠價適用於永安網店。除特別註明外，其他優惠均不適用於永安網店(包括：組合式折扣、加錢換購、贈品、買滿再減、信用卡客戶專享優惠、現金券推廣及限量發售貨品等)。
    以上優惠受條款及細則約束，詳情請向店員查詢。
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