泰星Earth同Mix寵港粉　晒廣東話冧到Fans頭暈

泰星Earth Pirapat和Mix Sahaphap昨晚（21日）在九展舉行粉絲見面會，兩人出場後即大展歌喉，合唱一曲。對於第二次來港，Earth表示好開心再見到粉絲，而Mix亦指好期待再見到大家，大會司儀隨後說大家能夠在九展清拆前相聚，是緣分和命中注定，然後Mix向Earth以普通話說「命中注定」即引全場尖叫。接着他們二人以廣東話介紹自己，Earth 說：「大家好，我係球哥。」說畢Earth更送飛吻冧粉絲，Mix亦以粵語說：「大家好，我係慧慧。」然後做出有型甫士，獲粉絲尖叫大讚。

談到工作，Earth和Mix將會再合作拍新BL劇《大叔的愛》，他們表示好興奮，稱今次可以與泰國一名資深演員合作，雖然好大壓力，但亦獲益良多。問到Mix今次飾演的角色要在劇中追求Earth，會有甚麼特別準備？Mix表示與Earth認識了好長時間，二人偶爾亦會吵架，非常熟悉對方，所以不用特別做功課。

之後二人大玩遊戲，遊戲規則是兩人需要合作，以身體不同部位來運送物件，台下觀眾聽後即大喊想他們用嘴、胸肌、腹肌等部位來運送物件，Mix與Earth二人亦應粉絲要求逐一示範，相當寵粉。遊戲正式開始，二人先用面頰碰面頰玩遊戲，然後又用額頭對額頭玩，不過兩個方法都失敗，所以需接受小懲罰，懲罰是他們要根據螢幕上的貓貓圖片，做出相應表情，二人玩得非常落力，台下尖叫聲不斷。