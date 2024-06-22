蔡嘉欣西班牙集體食物中毒　喪屙10幾次入院拮針

「拜金港姐」的蔡嘉欣（Kayan）為迎來30歲生日，與家姐Nicole及「一件頭女神」陳詩欣等一行7人到西班牙豪玩。7個靚女大晒惹火三點式，蔡嘉欣更大膽玩跳崖。蔡嘉欣昨日（21日）蔡嘉欣在社交網限時動態貼出食物中毒入醫院打針照，大呻：「又屙又嘔！屙咗十幾次！」

她先貼出入醫院打針照，並寫上：「被耽誤的旅程，又屙又嘔！屙咗十幾次，終於忍唔住去醫院打針，本來昨日是去跳傘的，結果在BNB昏迷了一日（同場加映落雨也不能跳，希望明天給力)。」照片見蔡嘉欣躺在病床上，手繫上入院紙環。之後她轉發了好友的限時動態，並寫上：「復活了，本來今朝仲以為出唔到去要喺屋企攬住個廁所。」她亦透露原來他們同行的人都一齊食物中毒。及後她貼上行街影片，寫上：「雖然仲是無胃口，但頂硬上！希望我不要再肚屙吧！」

蔡嘉欣之後亦有貼出泳衣照及跳崖影片，她寫道：「Mallorca Crystal Clear 果凍海，真的絕美，游了幾圈泳，跳了個崖，拍了幾圈航拍，真想在這個海洋待更久！」從相片上看到身穿綠色比堅尼泳衣的蔡嘉欣在崖邊拍照，影片則看到蔡嘉欣跳崖，她準備跳崖時，先抽高三角泳褲，然後一躍而下，跳入大海！網民也替她汗顏，留言指她「好大膽」，「撻水王后！」