機艙護膚秘訣　保持肌膚水潤光澤

臨近暑假，相信不少人都會與朋友家人飛到異地暢遊玩樂，但無論你的目的地是在哪裏，首先都要乘搭飛機展開雲端之旅。不過，有搭過飛機的人都應該深明機艙的是肌膚殺手，容易抽乾肌膚水分，出現乾燥、脫皮等不穩定情況，亦會因為處於高空之上，肌膚更會受到太陽的紫外線傷害。準備登機外遊的女生們，不妨留意以下的機艙護膚小秘訣。

機艙的空氣濕度長度處於10%至20%，相比於沙漠濕度，甚至更低，加上滿布細菌的周邊設施和空氣中的灰塵，都會進一步破壞肌膚屏障，令脆弱的肌膚受到感染。因此，如果想在機艙內做好護膚功夫，下機一刻即可容光煥發地遊玩，有些人會選擇敷上紙面膜，認為能幫助皮膚飲飽水，但其實在乾燥的空氣下，反而會加快蒸發面膜上的水分，加上不少面膜都含有香精等添加劑，增加出現皮膚過敏情況。因此，可轉為使用較滋潤的免洗式睡眠面膜，為皮膚深層注入水分，保持水潤狀態。

另外，飛到高空之上，少不免會受到猛烈太陽的侵害，尤其是坐在窗口位的乘客，更要做好防曬功夫，並建議選擇具有高防曬系數，達SPF50++++，以及含有修護功能的防曬產品。另外，最好每2至3小時補差一次，亦可以帶上太陽眼睛阻擋紫外線。

除了臉上的保養功夫之外，飲食同樣是護膚關鍵。飛行途中建議定時補充水分，大約每小時攝取30毫升水，最好是熱飲，例如檸檬水等，除了可以暖胃至於，更可以抵禦機艙的冷空氣。因此登機時可先準備茶包和一個空的保溫瓶，上機後再請機艙服務員倒熱水沖茶。