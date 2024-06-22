靈敢侶情：老闆唔易做

打過一份工，其中職責是替老闆挑錯處︰挑計劃的疏漏、挑文件的錯字和格式。老闆的要求相當高，但近距離為他工作的同事，平均年資都五年以上，這令新入職的我非常好奇，於是天天觀察他，發現他有讓人「樂意繃緊工作」的魅力。

某個傍晚，我路過老闆的辦公室，被他喚進去︰「你觀察到甚麼？」原來，他觀察到我在觀察他，我就單刀直入說︰「你這樣做人，不辛苦嗎？」反正，我是來挑毛病的，怕甚麼！

他「哈」了一聲，反問：「你有見過企業老闆是『哈哈哈好呀無所謂呀』的樣子嗎？」我忍不住笑，笑他學得太神似。「如果老闆不辛苦，辛苦的就是員工。」我托着腮看他，感受他眉宇之間的那份堅定。「老闆願意承擔錯誤，才會有意識去避免錯誤，員工便不用經常補救錯誤。」我點頭。「企業錯誤所花的費用，足夠請好多個你。」聽到這句，我雙眼發光問︰「多少個？」他一臉懶得理我，我當然順勢追問︰「那我替你避免愈多錯誤，你省得愈多，年終花紅獎金會給多少個？」然後，我就被他趕了出去，哈哈！

當年，我還未當老闆，於是將他說的話看成︰錯誤花費大，不犯錯是為了賺更多。如今，我有自己的教室了，終於明白他的的意思︰若沒有承擔力，就不要當老闆。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情專欄作家、節目廚師、廚藝導師、暢銷書作家。

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