《喋血雙雄》新版劇照故事公開　故事大改發哥殺手轉「性」？

荷里活電影公司於2022年宣布將重拍吳宇森港產片代表作《喋血雙雄》新版本，並由法國男星Omar Sy與英國女星Nathalie Emmanuel分別飾演警探與殺手的角色，而吳宇森將親自操刀執導，今次是吳導演自去年的《Silent Night》後全新力作。預計於今年8月23日在串流平台Peacock上線。Peacock方面昨日率先公布3張《喋》劇照及工作照。

舊版故事講述周潤發飾演的一名職業殺手在酒廊執行任務時誤傷葉蒨文飾演的歌手導致她失明，為了籌錢幫她到美國醫治殺手再接任務卻被出賣，被追殺期間李修賢飾演的探員奉命調查並因而與殺手惺惺相惜「雙雄」並肩作戰抗敵，與匪幫在教堂展開一場大撕殺。據知新版故事將大改，殺手一角改為女角色Zee由Nathalie飾演，她的外號為「死亡女王」在巴黎罪惡世界執行殺人任務，她因為拒命殺死一名年輕失明少女而被老拍檔追殺，同時亦被Omar飾演的巴黎警探追捕。

除了兩位主角之外，同片亦有《阿凡達》（Avatar）男星森禾霍頓（Sam Worthington）、前法國球星簡東拿（Eric Cantona）等參演。吳宇森除了執導之外亦會兼任監製，老拍檔張家振則擔任執行監製。