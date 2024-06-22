捲妨害性自主案︱賀軍翔形象插水新劇換角　劇組不排除要求賠償

台灣男星賀軍翔今年5月被指控爆涉「妨害性自主罪」住家遭搜查，他所參與拍攝的戲劇《郵票與舒芙蕾》，今時創影業發出聲明表示，賀軍翔不僅違背雙方合作誠信，也嚴重影響本公司信譽及對合作夥伴的承諾，以至於公司不得不做出換角決定。

針對《郵》劇，時創影業回應，賀軍翔已拍攝的戲份目前還沒有計算，但已經拍了部分，換角損失的金額也還沒計算：「因為換新演員、重拍，也關係到演員、場景費用，目前沒有辦法估算。」至於替代演員已經有再談，但現在無法透露。

製作公司對賀軍翔有不滿？時創影業表示事發後都有透過經紀人去了解狀況，但因為已經進入司法程序，能得到的內容沒有太多：「當務之急就是導演、主創按照進度拍攝，找到適合人選，這個最重要。」對於角色異動一事，公視回應：「尊重製作公司時創影業的決定。」

而過去曾和賀軍翔合作《不夠善良的我們》的金鐘編劇徐譽庭逆風發文，出面替賀軍翔說話。她在社交網發文力撐賀軍翔，引用量子力學「薛丁格貓」圖文，指出「在盒子被打開之前，貓是既死又活的疊加態」，並且配文表示：「在量子力學的世界裏，有太多浩瀚而顯得我是那麼無知。於是我不能懂得－如果一個人是被冤枉的，他應該事先跟即將合作的單位說甚麼呢？」

徐譽庭接受訪問時表示，只是想提供不同的觀點，她知道時創也是受害者，但她覺得在過去合作過程中，她所認識的賀軍翔是值得信賴的。所以針對時創表示說換角理由，指出賀軍翔涉案是在開鏡前發生的事，卻沒有提前告知，違背雙方合作誠信這個說法。徐譽庭表示，如果賀軍翔是被冤枉的，他當時應該沒有想過有需要告知劇組。