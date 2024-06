「柯南歌姬」之稱的日本女歌手倉木麻衣,入行以來為人氣動畫《名偵探柯南》唱過無數經典歌曲。今年12月便迎接出道25周年的她,昨日(21日)現身東京池袋,為與水族館合作的活動宣傳,吸引逾千歌迷捧場,企滿商場3層樓。

41歲的她穿上牛仔短身上衣,大晒小蠻腰,凍齡外貌與身材跟出道時冇分別。她即場演唱名曲《Secret of my heart》,以及為活動創作的《Forever for you》與《You & I》兩首新歌,令現場歌迷十分興奮。