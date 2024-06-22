快閃歎啡酒　感受清涼Summer

夏至剛過，氣溫急速上升，偶然來杯凍飲，清爽又消暑。有咖啡和啤酒品牌趁炎炎夏日，舉行期間限定的主題活動，為大家帶來清涼的特飲和甜點，用來降溫最合適。

仲夏醒神啡

做到攰，來杯凍咖啡，醒神又滋味。咖啡品牌於現時至25日在尖沙咀舉行限定活動Summer Club，各位在網上報名後，便可在滿滿地中海風格的特色布置區內，品嘗4款夏日特調咖啡，如用梅子、咖啡和蘇打水沖調的Iced Lisbon Bica Preserved Plum，用雲呢拿糖漿、燕麥奶和咖啡調配的Ice Leggero Oat Milk，以還有滲菠蘿椰子香和茉莉花茶的口味選擇。此外，限定店還設有Affogato咖啡站和夏日照片亭，前者可以一嘗冰涼提醒的咖啡甜點，最後在照片亭中留下夏日回憶，好味好玩。

型格黑啤

吃小食飲啤酒，似乎是很多人的指定動作。蘇格蘭精釀啤酒品牌為慶祝在本地推出全新黑啤Black Heart，特別於今日至6月26日在全港不同地點快閃展出高達2米的巨型飄浮黑心，到時除了讓大家盡情打卡，幸運兒可免費品嘗黑啤，以及獲贈指定便利店優惠券及酒吧啤酒換領券，想知道黑心會在那裏出沒，就要留意官方社交平台。