姜濤唔知AK喜愛搭訕女生　花姐否認「燒雞」意有所指

姜濤、林海峰，森美及小儀等今日（22日）出席假跑馬地舉行的愛心馬拉松活動，在烈日下，姜濤乾煎小時，熱到腋下、背脊全濕如水人，見他頻說：「好熱呀！」而全程活動他均被粉絲包圍追住影相，就連運動兒起跑時，因掛住影姜濤而停步，導致出現擠塞情況。

姜濤表示在炎熱氣溫下工作不覺辛苦，因已成習慣，被讚身體好，他謂：「冇暈呀，不過大家都小心，天氣係熱，飲多啲水，吹多啲風扇。」而昨早剛和Anson Lo出席完巴黎時裝周返港，他謂因在飛機上瞓覺，所以沒有時差問題，談及巴黎之旅，他表示行街時間不多，所以沒有購物，但可以跟填詞人黃偉文（Wyman）食飯，問到黃偉文指有人爭埋單，他說和Anson Lo合資請客：「我哋好開心可以同Wyman老師食飯，畀錢都好應該，（Wyman話爭輸畀錢好嬲？）咁下次畀佢贏，嗰日又唔係食到好夜，都係食蝸牛，海鮮嗰啲。」又謂雖然在巴黎想逗留多幾日，奈何有出席今日活動。

問到有「姜神」粉絲在場用櫈仔霸位又大叫被指失禮，問到底是他還是Anson Lo的粉絲，他就說：「係好多人嘅Fans，冇留意係邊個嘅Fans，嗰度太多唔同嘅Fans，（Fans叫得太大聲都影響人？）我冇留意到，我好專心去參加Fashion Show，第一次去都欣賞緊入面嘅設施，（有興趣以模特兒身份行騷？ ）收到邀請再算。」

至於隊友Frankie的女友Christy自爆是「小三專業戶」，又稱被Anson Kong（AK）撩傾偈，最新則暗示AK和沈殷怡曾有地下情，成為城中熱話，姜濤認有留意報道，但覺得私人感情事不便評論討論，又謂：「有關心隊員，但覺得應該畀空間對方。」他表示不認識Christy，亦對她沒有印象，問到可會擔心報道出現後影響隊友之間的感情？他覺得：「MIRROR經歷咗好多事，相信唔會影響到我哋之間嘅關係。」

問他AK是否常搭訕的女生？姜濤謂：「呢方面唔知，亦都冇法評論其他人嘅事，（隊友間有冇傾吓女仔？）通常都係專注討論自己嘅音樂同表演，好少講其他事情，就算搭飛機時，我哋都係食同瞓，冇講Frankie啲嘢感情事。」

問他覺得公開感情惹麻煩？姜濤表示：「未來嘅事唔知，會尊重對方意願，對方嘅意願就是我嘅意願，我哋係藝人係公眾人物會有一定壓力，（係咪怕公開拍拖粉絲唔開心？）大家鍾意我嘅係音樂，相信私事唔會影響太多。」

姜濤談Frankie明顯點到即止，但提及Stanley(邱士縉）時，他卻相當樂意，對於Stanley公開表明結婚時不會邀請他做兄弟，姜濤說：「因為我哋太高調，其實佢都係講吓啫，我哋目的係希望佢哋開心，祝福就夠，參唔參與要睇佢，（係咪祝福Frankie？）畀空間佢啦。」

陪在姜濤身體的經理人花姐被追問有關Frankie的感情事件時，姜濤即遞咪高峰給花姐，花姐即指他應代她拒絕訪問，但姜濤卻說：「應該係經理人幫我拒絕。」

談及花姐在網上貼出的燒雞照，並分享了「好食，但難handle，我嘅性格會選擇唔食。」言論，引來網民聯想，問到她是否有弦外之音，花姐表示：「經常同MIRROR 討論食嘢感受，大家得閒可以問我吃嘢嘅感受，（係咪借貼文教導MIRROR成員？）呢啲要智者先做到，我唔係，（係咪明就明？）係，但我冇特別意思，純粹講隻雞好難handle到。」