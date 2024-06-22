劉青雲開心再孖周文健合作：我成日打佢！

由劉青雲與吳鎮宇主演的電影《談判專家》今日（22日）票房達1100萬，導演邱禮濤率演員劉青雲、周文健及楊偉倫等今日到戲院謝票，現場反應熱烈。

青雲與文健自從1993年在電影《七月十四》後，相隔31年再合作，文健以「失散」來形容雙方關係，笑言今次再合作十分開心：「青雲話你唔好以為自己好搞笑，我係見到你忍笑個樣先忍唔住笑。」青雲回想當年合作很開心，笑言對方身形高大，但人非常好，自己經常「恰」他及打他：「同佢拍戲我成日都忍唔到笑，冇乜邊個可以氹到我開心。」記者提議兩人下次可合作喜劇，兩人都大表贊成，青雲坦言：「我都想拍喜劇，因為都拍咗好長時間嚴肅戲，而且成個世界好似愈來愈嚴肅，不過喜劇唔容易拍，我都隔咗好耐冇拍。（想同邊個合作拍？）同番今次個班底囉，拍個搞笑版嘅《談判專家》。」

文健指在片場見到青雲與鎮宇交談也很搞笑：「佢哋好似打乒乓波咁，你來我往接得好快，加上又熟。」青雲接口說：「唔熟就唔會插佢，鎮宇好笑啲，佢最好笑係，你啲戲好過佢，佢唔介意，但你唔好靚仔同Chok過佢。（你咁講佢會唔會嬲你？）唔會，我哋喺內地宣傳，人哋問我哋兩個角色交換得唔得，我話我得，但佢未必得。」

講到票房有好成績，兩人大感開心，青雲直言：「其實我冇特別諗票房幾多，但好多朋友睇完都話OK。（太太咩評價？）佢話OK啦！冇講啲乜。（話你演成點？）都係OK。（讚鎮宇演得好啲？）咁又冇。不過佢真係演得幾好。」

講到觀眾指楊偉倫於片中造型跟劉俊謙在電影《九龍城寨之圍城》內的角色「信一」相似，他笑言現在大家叫他做「信二」：「我都想似佢咁靚仔有型，其實只係個髮型似，我已經好滿足，但講到才華我就唔會相讓。」他自爆一直視片中男主角劉青雲為男神，以前曾合作過，但對手戲不多：「今次合作，初時有啲戰戰兢兢，但佢好好人。」

提到青雲表示想原班人馬拍攝笑片，他舉手贊成：「我好鍾意睇青雲嘅笑片，佢演嗰套《嚦咕嚦咕新年財》我都睇咗好多次。」他心急追問何時開拍，笑言不如現在借部攝影機來即場拍攝。