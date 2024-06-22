本日日本：東京必去！精釀啤酒新蒲點

近年在日本流行的精釀啤酒，特點是獨立製造、產量較少、並以傳統手法釀酒，其風味是一般大牌子品嘗不到的。現時不少精釀啤酒廠更會開設附屬酒吧，為好酒之徒帶來更豐富的歎啤享受。最近東京代官山便有老字號精釀啤酒品牌的直營體驗店完成翻新，賣點係由有啤酒協調師資格的員工為你作啤酒及佳餚配對。另外，清澄白河及原宿亦各有享用精釀啤酒的新蒲點登場，絕對想先飲為快！

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專人服務 美妙配對

早於1870年在橫濱成立的Spring Valley Brewery啤酒廠，其位於代官山、樓高兩層的直營體驗店Spring Valley Brewery Tokyo於今年5月完成翻新。今次最大改動是每層劃分為不同的精釀啤酒體驗，焦點落在裝潢典雅的2樓樓層，這層專為享用啤酒套餐而設，提供至少8款精釀啤酒可點選，包括品牌的旗艦啤酒、入口充滿大麥香味的豐潤〈496〉，亦有混合日本啤酒花、帶來清爽柑橘香氣和宜人苦味的Japan Ale〈香〉等。當中需預約的套餐Pairing Counter Course由擁有啤酒協調師資格的員工負責餐與酒的配對，並有僅供配對套餐享用、利用麴作原料的獨特口味「特釀～白麴混合～」啤酒，令味道相得益彰。1樓則以「即使從未嘗試過精釀啤酒的人也能輕鬆體驗的空間」為理念，除了能品嘗多款啤酒出品，亦有賣相及味道均吸引的小吃拼盤、代官山黑炸雞塊及山椒烤雞肉串海藻薄餅作下酒小吃。而且酒客更可在館內邊暢飲啤酒、邊觀看精釀啤酒的釀造過程，連視覺也令人迷醉呢。

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廠房變身 和紙點綴

於2022年年底開業、位於東京森下站和清澄白河站中間位置的Beer Vista Brewery，是一間由印刷廠改建而成的啤酒廠和酒吧。店內裝潢以「日本、材料、工藝」為主題，加入不少日本傳統物料如和紙作裝飾，並以別具心思的燈光及掛畫等營造異國氣氛。用餐地方和釀酒空間相鄰，客人可邊享用啤酒和食物，邊近距離觀看釀造啤酒過程。啤酒廠目前正致力生產4種類型的原創啤酒，包括淡色艾爾啤酒（Pale Ale）、 琥珀艾爾啤酒（Amber Ale），及由兩種啤酒花釀製的印度淡色艾爾啤酒（IPA）。與此同時，店內設有10個水龍頭，提供10款與日本有聯繫的啤酒廠出品。一場來到，也別錯過以Beer Friends為主題的佐酒小食，人氣之選包括印度醬漬茄子、炸菊芋鹽昆布配米莫萊特芝士、羊肉芹菜根麻婆豆腐等，還有煎蛋卷、白菜卷等每日限定菜式。店主希望創造一個容易讓人聚集的空間，未來打算與其他界別合作，例如將店舖變成畫廊或音樂空間等，令人相當期待。

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實驗空間 聯乘口味

於東京原宿剛開業的Tokyo Beer Lab，以「一個享受啤酒和音樂的實驗室，連結世界各地的人」為概念，這裏不僅釀製啤酒，更是一個讓人交流啤酒、音樂、藝術等的場所。創辦人Ryuji Takeda曾在著名精釀啤酒廠Gahaha Beer接受培訓，另外兩位拍檔Xan Varcoe及Faragasso Angela分別是資深DJ及擅長研究機械人，三人各有所長，合力打造一個富未來感的飲酒空間。在釀製啤酒方面，店主重視釀啤酒的傳統，同時不斷研發新的口味、技術和原料，創造出充滿原創性的啤酒。推介啤酒有Cloudy Crop，是店舖與另一個精釀啤酒品牌Brewmin合作的產品，使用小麥、燕麥、混合酵母及大量熱帶啤酒花作原料，製成口感順滑的TIPA啤酒。另外與啤酒品牌Gahaha Beer合作推出的OAT Cream TIPA啤酒Helix Haze，同樣屬必試口味。酒吧更不時邀請DJ打碟，這些表演會於網上直播，旨在將世界各地的人連繫起來。