鮮娛糧︱方力申組「中年好乒乓」　被吳大強尹光抽到索晒氣

藝人方力申不單止游水叻，還涉獵籃球，好有運動細胞。而他近日就喜歡打乒乓波，與尹光和吳大強等人組成「中年好乒乓」切磋球技。不過當中最為年輕的他，反而被狙擊得索晒氣，72歲吳大強變「吳大抽」大力扣殺，仍然面不改容。

方力申早前在內地舉行巡唱，現時趁有機會，近日與《中年好聲音》中最受歡迎的吳大強、尹光和劉浩龍等人約打乒乓波。一班「中年好乒乓」球來球往，小方不敵吳大強，打波期間不時慘叫。吳大強保刀未老，變「吳大抽」。

小方在社交網貼出了當晚「中年好乒乓」的現場情況片段，片段中分別有跟尹光和吳大強對打。他寫道：「同尹光哥，Uncle Bill 强哥，仲有班阿哥打ball ball… 結果我就唱光B嘅數波波，單打冇贏過。鬼咩，十幾年冇打，連塊球拍都唔見咗。好彩即刻搵我哋奧運獎牌得主 @minniesoo 幫拖，介紹咗塊靚拍畀我。新拍真係好鬼有彈性。#屎坑波架撐多 #中年好乒乓。」

想不到小方面對尹光和吳大強時就有點吃力，打波期間不時發出聲音，尹光和吳大強就沉着應戰，長江後浪推不到前浪喎！