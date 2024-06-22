【Bethの食卓】菠蘿與鳯梨

夏至過後代表夏天正式來臨，這種高溫悶熱的天氣會讓人失去食欲。在夏至過後吃甚麼又是一門學問，今日為大家介紹的是菠蘿與鳯梨。

他們兩者有所分別，鳳梨產季，以鳳梨解暑、消暑、止渴、開胃的效果搭配服用更佳。從肉眼比較容易分辨鳳梨和菠蘿。

鳳梨外觀表面沒有刺，不會扎手，外皮的凹槽處呈現深淺不一的綠色，且紋理清晰；葉片的邊緣較光滑、沒有鋸齒狀的；切開後果肉的「釘」比較小、甚至沒有，不需要刻意把刺眼挖除；而它出產及盛行於台灣。

至於菠蘿的表面有刺，會扎手，外皮的凹槽是深黃色或橙紅色，比較下紋理較為粗糙；葉片的邊緣有鋸齒狀，通常葉子會比較茂盛一點；果肉部分則有往內生長的刺眼，需要「起釘」才能吃。它盛產於內地、海南島、菲律賓、東南亞國家等。

不論是菠蘿或鳯梨，他們都有好吃的！重要是季節，夏至後最生津止渴的就是冰菠蘿，超吸引！鳯梨因為價錢較貴，就較少用來做冰菠蘿。

最記得以前運動場附近的士多，總有一款非常受歡迎的小食販售──冰菠蘿，同學們在運動後都會買來吃。現在愈趨少見，而這種天然食品在玄學角度上是屬金，生津第一之妙品！

Profile：Beth Shum

-喜歡以高級日本食材入廚

-開設日本高級食材專門店

-高級食材進口商

-2022, 2023年獲委任為宮城縣推廣大使及顧問

-妙見天文曆象館創辦人

-Email: bethshum1491@gmail.com