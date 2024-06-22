小龍女搞徵選會搵林襄接班人　AKB48成員同人氣網紅都報名

台灣啦啦隊大行其道，捧組了林襄、李多慧、珺珺等靚女。中華職棒味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女，近日舉辦徵選會，開放報名至今，已吸引超過上百位女孩報名參加。

眾多藝人、演員、歌手、職籃啦啦隊、網紅、模特兒等，就連前日本女團AKB48成員也來台參加徵選，獲選者也將成為練習生，受到球隊投入培訓資源等課程，進行訓練與考核，讓女孩們能夠在演藝職涯上，有更全方位且具有國際化的發展。

今年徵選報名者中，在網絡上有十多萬人追蹤的高人氣直播主靜靜（李依靜）竟願意捨棄年薪百萬（台幣，下同）的直播收入，把直播的時間幾乎全部用來準備徵選，每月還自掏腰包近五位數，投入訓練、上課，只為了可以讓自己更有機會獲選。

身高1米53，體重42公斤，個子嬌小的靜靜身材比例出眾，經常被只是看到她照片的人誤會是個身材高挑的女孩，她笑說自己只是看起來是個高個臉。為了這次徵選，聘請專業的舞蹈老師一對一教學，平均每週上課四天。為了練好一首應援曲，連續五天到舞蹈教室報到，她說：「我不是從小就開始學習舞蹈，唸的也不是科班，接觸舞蹈，至今也才二年時間而已，我比別人晚起步，所以我要比別人更努力。」