Frankie疑背前度出軌 　撩Christy去主題樂園：你諗到辦法我同你入

男團MIRROR成員Frankie嘅圈外女友Christy，連日來被網民踢爆鍾意搶人男友，仲暗示曾被MIRROR另一成員Anson Kong（AK）同時追求，最後佢選擇咗Frankie！Frankie已經發長文否認出軌兼力撐女友不是小三：「喺上一段感情結束後，先正式開始依家呢一段關係」，可惜網上又流出「打假」截圖，令Frankie有講大話之嫌！今日（22日）有最新截圖曝光，睇到4張有關Frankie同Christy喺未拍拖之前嘅對話。

第1張和第2張截圖時間為2021年12月18日，Christy喺社交網轉發咗同Frankie嘅閒聊對話，根據對話內容女方指「我同佢去主題樂園，可以有咩方法唔畀人認出，雖然我覺得愈包得愈實就愈易認。」Frankie喺對話中分別寫上：「你諗到辦法我同你入！我蜘蛛俠都扮過！唔Work hahah，條斜路都未行到就仆死咗，睇唔到路」、「你話Like me，我戴口罩帶帽你會唔會認得我？」其實Frankie喺2022年5月先正式同拍拖14年嘅前女友分手，所以根據以上流傳嘅時間線，Frankie疑似出軌。

第3張截圖時間為2022年1月4日，Christy轉發咗Frankie讚心的截圖，留言：「人哋幾時應承做你女朋友啫！」第4張截圖時間為2022年1月22日，Christy同Frankie嘅閒聊對話，Frankie寫上：「走咗啦！佢成日都想食咗我嘅妹，佢搵到新仔」、「佢成日都唔休冇仔」、「感覺唔啱，唔啦」、「我依家唔得」、「同你差太遠，主要因為你拉高晒個Standard haha！」Christy則分別留言回應：「咁快，做咩唔畀人食」、「我唔信除衫都冇」、「要引誘一定得」、「呢方面我好叻。」