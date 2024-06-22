谷德昭點名Stanley有做喜劇潛質　陳茂賢最想搵Ian合作

由導演陳詠燊等主持的ViuTV節目《導演．門2》，最新一集邀來谷德昭，以及《不日成婚》系列導演陳茂賢擔任嘉賓，暢談喜劇電影。2人談到喜劇演員買少見少時，谷德昭直言：「唔夠型囉，做喜劇邊有得去康城行紅地氈呀！」他又點名讚岑珈其及Stanley（邱士縉）等，均有做喜劇潛質。陳茂賢則想找Ian（陳卓賢）合作，直指靚仔不應只局限演靚仔的角色，如果靚仔做喜劇能成功就真的長拍長有。

回憶初入行做編劇，谷德昭指曾請教當時同為編劇的馬偉豪導演如何寫劇本，當時馬偉豪給他一個已拍成電影的劇本：「你睇一次個劇本，再睇一次套戲，再睇多次個劇本，你就識寫㗎喇，Bye bye！」令身為馬偉豪徒弟的陳詠燊不禁失笑。

陳茂賢又大爆原來《不日成婚》最初的名字叫《殺精36小時》，後來因覺得這個名字實在很難與女生一起看才決定改名，谷德昭聞言即投反對票，笑指如果用《殺精36小時》才應該會大發。谷德昭又大爆選角趣事：「當年《龍咁威》搵過雷頌德演㗎，但佢試造型同圍讀後就辭演，仲拋下一句『呢啲咩戲嚟㗎』，話搞唔掂喎，咁我覺得無謂勉強啦。」