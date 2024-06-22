蘇韻姿打破沉默否認遲到　自爆慘食死貓：遲嘅係第二個演員！

前無綫小花蘇韻姿早年被指衰遲到兼推卸責任，犯眾憎導致被踢出《愛．回家之開心速遞》，最後更離巢無綫。一直未有正面回應遲到一事的她，日前亮相網台「異騷show」節目《潮流King》，接受主持莫家淦、潘梓鋒及吳雲甫訪問時，就終極開腔大反擊，否認自己紀律有問題：「緊係有唔開心，自己一直好努力做好呢份工，合作過嘅人都知我唔會擺阿姐款、唔會搞是非，所以都好無奈，最離譜傳到話我用粗口鬧珍姐。」講到指屢犯遲到不改，她就強調：「咁我拍咗6年，遲1、2次點都會有，但如果真係遲得咁緊要，就一早冇得拍咁耐啦。我覺得有啲無辜，自己講嘢唔叻唔識澄清，驚答完會畀人扭曲，同埋公司教落我哋唔答，所以就一直冇回應，點知就變咗默認。」

她又大爆曾有另一演員遲到，結果她慘食死貓：「試過有第二個演員遲到，咁我係坐公司車去現場，但要等埋佢化妝先出車，結果有同事現場見唔到我，就話我遲到，可能大家又錫嗰位同事多啲，就入晒我數。自己又唔想篤人出嚟，慢慢就可能有咗個壞印象。」她又表示自己中文不好，可能言語上造成誤會，令人以為她態度差，相當委屈。而現時自由身的她，未來亦有機會與網台合作，拍攝更多節目。