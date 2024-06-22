做運動有益身心，如果唔想做劇烈運動，可以輕輕鬆鬆咁落街散步。而日本AV界亦有「散步系列」，當中嘅女主角係有目的地出街散步，就係溝仔上床，除咗會去酒店爆房，亦會隨心所慾喺附近即席開戰，不知幾快活！

真空飛釘

喺Materiall出品嘅《真空散步一邊拍攝》入面，月妃紗羅係一位網紅，為咗吸引收視成日都會真空飛釘咁散步，同時為網民介紹街上嘅不同風景。之不過，紗羅本身亦係好色之徒，散步期間只要畀佢發現有靚仔色迷迷望住佢對波，就會上前勾引，然後同對方去酒店開房激戰！為咗增加快感，紗羅仲會拎出自備嘅情趣玩具一齊玩添！

不斷挑逗

於S1推出嘅《如果你勃起了，那就去做吧！》當中，日向陽葵好鍾意喺東京街頭散步，仲會約埋男仔陪佢四圍行，由於葵妹水性楊花，期間不斷挑逗對方，搞到男方硬晒軚嘅時候，不論係行到公園定後巷，即刻搵個暗角解決慾火！如果仲未夠喉，陽葵就會帶男方去酒店，務求玩得更盡興！

情趣刺激

片廠MILK製作嘅《後花園開發約會》，講述巨乳尤物望月彩花天生係淫娃，呢日佢約咗男友一齊拍拖散步，不過散步之前，男方要畀彩花將情趣震蛋放入後花園，作為男人咁樣被玩弄當然有少少委屈，然而付出亦有得着，因為散完步之後，就可以同彩花去爆房，更加可以進攻花妹嘅秘密花園，咁就乜都抵番晒啦！

簡評

今日為大家介紹嘅「散步系列」，當中嘅女優隨手就可以搵到個床伴尋歡作樂，真係開心！而喺3部作品中，本仙最鍾意日向陽葵主演嘅《如果你勃起了，那就去做吧！》，原因係妹葵生得一副可愛娃娃臉面，仲有對彈力十足嘅巨乳，非常吸引！而佢嘅行為極放肆，同男伴喺公眾地方搞搞震，多添一份刺激感！