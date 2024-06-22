劉亦菲自嘲全家最醜　舞蹈家媽媽歐洲被捕獲散發優雅氣質

內地女星劉亦菲是從小美到大的天然美女，擁有空靈且清新脫俗的氣質，絕美古裝扮相被封為「神仙姐姐」，更是許多時尚活動代言寵兒。近日有網友晒出巧遇劉亦菲媽媽的照片，原來劉亦菲美貌基因完全遺傳自母親。

網上近日流傳一組網友在歐洲偶遇劉亦菲媽媽的照片，畫面中可見劉亦菲的媽媽身穿碎花洋裝、綠色針織罩衫搭配碎花領巾，側面隨意拍攝角度，可見劉媽媽五官精緻，散發出優雅氣質。

網友驚嘆：「基因未免太強大，這是快70歲的劉亦菲媽媽？我不敢相信我打出來的每一個字」。貼文曝光後，也引發大批網友朝聖圍觀，留言表示：「阿姨好美好優雅」、「我也想偶遇丈母娘」、「歲月從不敗美人是真的！」、「這鼻子真是妥妥的遺傳，美貌基因真強大」、「劉亦菲她們家都是骨相美人，就算老了也很美麗」，也有網友推測：「劉亦菲36(歲)，那她媽媽應該才60多(歲)左右吧！」

不過擁有神仙級美貌的劉亦菲，曾說自己是「全家最醜」，許多網友認為她只是謙虛，從劉亦菲流出的童年照中不難看出，小時候的她早已靈動可愛，隨年紀增長五官變化並不大，根本就是「從小美到大」的範本明星，如今大家也明白她古典美人的氣質，根本完美遺傳自舞蹈家出身的媽媽。