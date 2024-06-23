【是日通勝】

農曆五月十八

甲辰年 庚午月 戊午日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨3時至5時、上午7時至9時、晚上7時至9時

宜：祭祀

忌：動土、出行、開市

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：23、41、30

幸運顏色：黃、啡

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：趁周日攜眷出外散步，可嘗到拍拖的甜蜜。

金牛座：易破財，出門時注意錢包，否則必有所失！

雙子座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

巨蟹座：抽空接觸一些財務知識，可獲得投資靈感。

獅子座：運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。

處女座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

天秤座：購物時嘗到甜頭，有望以低價買得心頭好。

天蠍座：受別人干擾，謀事出現阻滯，內心很氣憤。

人馬座：太過自信不是好事，有時要聽聽別人建議。

山羊座：好人唔怕做，將來遇到困難才會有人幫你。

水瓶座：告別不切實際的幻想，愛情上可取得突破。

雙魚座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

【生肖運程】

相沖生肖：鼠

旺弱指數：（升）羊 桃花旺

（跌）鼠 心情差

鼠：是日沖煞，情緒不穩，凡事看開一點。

牛：是非纏身，容易被閒言閒語影響心情。

虎：精神欠佳，健康出問題，不能再熬夜！

兔：財運差，處理錢銀要打醒十二分精神。

龍：進行大額投資要謹慎，必須評估風險。

蛇：待人友善，參加聚會可認識到新朋友。

馬：心浮氣躁，易在人際溝通中講錯說話。

羊：桃花運超強，單身者有望遇到追求者。

猴：對現狀感困惑，要對自己能力有信心。

雞：運勢平平，心態要正面，不要怕失敗。

狗：財運與事業運均不錯，投資可以一試。

豬：小心駛得萬年船，粗心大意容易撞板。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

潔淨家宅的好方法

有句古語說：「家宅三不淨，福輕財不興」。如果家中「不乾淨」，容易遇到一些不吉祥的事，影響家人的平安和健康，還會影響運氣，究竟淨宅最簡單的方法是甚麼？

1.保持室內清潔

好風水就是宜居、宜養、宜生活。一個乾淨、整潔的家，不僅能夠吸引更多正能量和財運，還有利於居住者的身心健康。

2.定期通風換氣

通風換氣可以有效地利用陽光和空氣中的紫外線殺死病菌，淨化空氣，因此讓新鮮空氣進入室內，有助淨宅。

3.植物淨化空氣

植物是天然的空氣淨化器，可以吸收室內的有害氣體和污染物，釋放出氧氣，如栽培虎皮蘭、虎尾蘭、龍舌蘭、褐毛掌、伽藍菜、景天等植物。

4.巧妙使用粗鹽

粗鹽在生活中很常見，但很少人知道它是風水中開運化煞的好幫手。淨化陽宅可以用杯子或小碟子裝粗鹽，放在房子四周角落，還有廁所內、廚房內以及大門入口處。