「神」級水戰！陳婉衡贏兩Cup　余思霆長腿惹葡萄

女星余思霆與陳婉衡在無綫節目鬥身材，思霆出名玲瓏浮凸，仍被陳婉衡的強勁導彈上圍及腹肌完美KO，但她大方表示唔介意，陳婉衡亦禮尚往來笠高帽，直言渴望擁有思霆的長腿。

無綫夏水禮節目昨晚首播，林盛斌與金剛擔任隊長，分別率領周吉佩、林鈺洧、陳婉衡、王嘉慧組成的「喪玩隊」，以及「好玩隊」的周志康、余思霆、梁超怡及黃婧靈（波波），齊集澳門進行水上大激鬥，一眾女神更以水着上陣大晒Fit爆身材！

當中華姐出身的思霆，孖住有「最強Body」之稱的陳婉衡騷Quali，雖然屬「敵對」關係，但玩遊戲時錫住對方，兩人更帶備多套泳裝影閨蜜照。擁36E澎湃上圍的陳婉衡，配以強勁腹肌及纖腰，身形堪稱完美比例，33C的思霆甘願認輸說：「我都想要佢嘅身形，其實我哋互相羨慕，我羨慕佢嘅腹肌，佢羨慕我對長腿，真係好朋友唔會介意，邊個靚都開心。」她又自爆早半個月已開始控制飲食，減少進食高熱量食物，每日起床又飲齋啡協助脫水，故很快減掉2kg；至於陳婉衡亦送高帽說：「思霆條腿冇得輸，我不知幾羨慕！」

波波「偷食」急耍冧

節目中亦笑料百出，在首個遊戲「浮橋攻城戰」中，兩隊各派代表爬浮橋，當碰頭時即猜包剪揼決勝負，輸的一方跌落水，當中以周志康與王嘉慧表現最出色，林鈺洧則被嘲「老鼠屎」，全程似未瞓醒。比賽又增設「最佳減磅大獎」，並在現場放置大量零食施誘，波波被發現「偷食」杯麵及飲了一包飲品，即時耍冧說：「對唔住，我承諾會再減磅！」