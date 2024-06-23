星玄｜周家怡同周國賢拍床戲　自認麻煩坦言感情難發展

今日係6月23日農曆五月十八，今日幸運星係獅子座，運氣勝人一籌，學懂感恩知足，心情更佳。獅子座嘅周家怡，早前主演嘅溫情電影《出租家人》就飾演單親媽媽，佢就表示拍完呢部電影都有幾多感受，話自從三十歲之後，開始意識到人生有期限，好多嘢都唔係理所當然，所以好珍惜演出機會，自己已經算好幸運。而身為愛車之人嘅家怡，都有主持駕駛節目《恨駕女團》，有一集甚至衝出香港，飛到日本「恨駕」到大阪，仲揸埋動漫電影《頭文字D》中嘅「AE86」，真係令唔少車迷羨慕，今日運氣咁好，保持感恩嘅心態，生活一定愈嚟愈好。

而周家怡嘅新劇《無人之境》都即將上映，同周國賢（Endy）度合作飾演一對結婚10多年嘅平凡夫妻，依家怡都透露兩個人會有親密嘅床上戲份，但都驚觀眾理解錯，就補充返話，故事其實係講一般結婚10多年夫妻會遇到嘅問題，成套戲係感覺比較沉重嘅。雖然今年都係44歲嘅家怡同Endy真係好夾，但係佢哋就話難有發展，自認都係好麻煩嘅人。

最旺嘅生肖係肖羊，桃花運超強，單身者有望遇到追求者。肖羊嘅楊洋拍嘅新劇《凡人修仙傳》，有機會今年上映，令唔少Fans都好期待，而電視劇《雨霖鈴》亦都官宣楊洋作為男主角，睇嚟未來都會見到佢喺螢幕上面活躍，楊洋舊年同《我的人間煙火》嘅女主角王楚然傳出緋聞，雖然期間有傳出分手消息，但係呢排好似又好返，今日桃花運咁好，楊洋你要主動一啲，一定會有好甜蜜嘅一日。