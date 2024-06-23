東方日報C2：「長髮湯盈盈」求攻略　「城大張栢芝」扭腰練「舞」功

新一屆港姐的第2輪面試將於下月2日舉行，「過江龍」華姐鍾翠詩及張安妮成功轉戰場，繼續以高姿態獲睇高一線。而多位「校花」倪樂琳（Ellyn）、「翻版超雲」黃艷及「城大張栢芝」劉沛妍亦殺入第2輪鍊過，多位身懷「秘技」的靚女積極備戰騷Quali。

《2024年香港小姐競選》首輪面試本月17日在電視廣播城舉行，有百多位參賽者出席，今年質素不俗，當中不少人有明星相，而學歷更達碩士及博士，其中兩位更是曾在溫哥華選華姐的過江龍，而本地薑亦不乏省鏡美女，評判可謂花多眼亂。

據知今年的第2輪面試暫定7月2日舉行，屆時會再挑選數十位入圍者，之後再進行第3輪選拔。首輪面試結束後，網民即時貼心水，本報收到消息，兩位曾參選溫哥華華姐並分別奪得亞軍及季軍的鍾翠詩（Tracy）與張安妮（Annie）是大熱之選，順利進身第2輪面試。而「翻版超雲」黃艷、「監獄金融美女」許咏昕、「城大李嘉欣」倪樂琳（Ellyn）、「長髮湯盈盈」趙浚雯、「城大張栢芝」劉沛妍、林瀾、Chloe、空姐Cindy及黃劍萍等，亦統統過關。

一眾參賽者在首輪面試時以「輕便妝」示人，不過翻查各人社交平台，原來各有不同美態，當中不少更身懷「秘技」。曾選華姐的Tracy及Annie在選美方面經驗十足，Tracy外形大方得體，成功晉級的她現時大感緊張，但表示會盡力好好準備。而Annie外貌被指有點似「長腳蟹」呂慧儀，她之前在溫哥華選美中，大跳芭蕾舞搶分，未知屆時才藝比試會否再一展舞技。同樣舞技精湛的還有「城大張栢芝」劉沛妍，她不時在社交網分享跳肚皮舞的影片，每次都扭盡小蠻腰，甚有睇頭。至於好動型有「長髮湯盈盈」趙浚雯，原來她是高爾夫球手，是港大高爾夫球會社長，經常參加比賽，她得知入選港姐第2輪面試後，即雀躍地在社交網問網民才藝表演該選甚麼項目。

「監獄美女」惡補廣東話

引人注目的還有兩位樣子精緻的索女，包括剛於城大畢業、23歲的Ellyn，她獲網民激讚似李嘉欣，日前以端莊笑容及大方姿態示人的她，原來社交平台有不少吸睛照，包括泳裝及可愛裝束。而「翻版超雲」黃艷是港大碩士生，其社交平台有多張校園清純照，可愛迷人，素顏的她亦相當亮眼。原來她之前曾參選「世界旅遊小姐」，現時已持有香港身份證6年，明年才會獲得香港永久居民身份證，不過之前面試時她的廣東話說得不太標準，看來要勤加練習。

至於「監獄金融美女」Caroline在首輪面試爆笑料，將「金融」說成「監獄」，她在社交網坦言收到網民建議，會好好惡補廣東話。而空姐Cindy首輪面試以吊帶黑色大露背裝示人，日前她飛完航班，一落地返港就收到進入第2輪面試的好消息，她在社交網留言表示心情激動，並說：「本來主打佛系參賽，也算實現自己小時候的夢想。」而得知晉級的23歲參賽者Chloe在社交網問網民意見，之前以長髮示人的她略感外形太成熟，打算「變髮」改造，剪短頭髮上陣。

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