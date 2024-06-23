【心理測驗】測測你對變化的應對能力

你是一個喜歡冒險還是求穩的人？進入到一個新的環境，你會感到害怕嗎？如果你的選擇都是後者代表你可能恐懼改變，但是世上唯一不變的就是變化本身，不妨試下日本網站的心理測驗，看看究竟你對變化的應對能力如何？

【問題】

你最想吃以下哪一塊麵包？

【答案分析】

A.你相信改變是不可避免的。因此不要害怕改變，而是意識到任何事情隨時都可能發生，這可以讓你靈活地應對發生的任何事情。你經常受到依賴，因為即使在每個人都心煩意亂的情況下，你也能保持冷靜，因為你總是不斷地預測各種未來的情況，而且能夠在任何情況下找到積極的元素是一項很棒的技能。

B.你是一個有勇氣、有能力、值得信賴的人。你會因為改變而感到激勵，當每天都發生同樣的事情時，似乎很難按下動力開關。因此，你願意接受挑戰並作出改變，甚至敢於嘗試做別人認為你做不到的事情，或是挑戰一些不太可能的項目。

C.你不善於改變。你很容易對自己不知道的事情感到焦慮，而且似乎比其他人更抗拒改變。當出現需要改變的情況時，你會變得非常沮喪，以至於其他人都可以看出，並且很難理解你的情緒。你可能需要一些時間才能獲得動力並採取行動。

D.你害怕改變，但你可以妥善處理。當變化發生時，你有一種想要逃跑的感覺，但似乎你又有能力冷靜地分析需要做甚麼，並做必要的事情。你認為持續穩定地做同樣的事情比做出改變更好。不過在你渴望和克服改變的過程中，所獲得的技能將會成為你新的力量。