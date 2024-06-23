Edan魏浚笙露點「舞」得頂　Marf陳凱詠勁Sexy

人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan），聯同魏浚笙（Jeffrey）、邱彦筒（Marf）和陳凱詠（Jace）昨晚（22日）在亞博舉行拉闊音樂會，Edan妹妹小如豬有來捧場睇騷。今次音樂會以青春回憶為主題，螢幕先晒出各人的童年照，Jeffrey童年是肥仔一名，米芝蓮身形十分可愛，Edan的童年照就一臉發呆。

音樂會上Jeffrey以西裝內裏真空上陣，罕有晒出心口唱《第一個迷》，晒胸肌兼露點，台下有人大叫「除衫」，他怕醜地說：「我冇腹肌呀！」但唱《傢俬》時不慎走音，他扁扁嘴搖頭感不滿。而Edan在跳唱新歌《月光奏明曲》時，因動作大，露出西裝內的魚網衫，令他罕有地透點，結實胸肌不讓Jeffrey專美。

而兩女Marf和Jace齊穿上性感舞衣，鬥舞鬥性感，Marf唱《TXT OR CALL》時，Jeffrey現身玩震波，再公主抱起Marf，全場尖叫。Jeffrey和Edan鬥跳部分，掀起全場高潮，他們先扮郭富城（城城）跳唱《唱這歌》，擺出城城招牌金雞獨立姿勢，不過他們卻腳軟站唔隱，十分搞笑，之後再跳唱古天樂的《今期流行》等快歌，雖然Jeffrey舞技比不上Edan，動作較為生硬似機械人，但觀眾睇得相當開心。

他們在台上分享感受時，Jeffrey最感性，一度哽咽表示：「好多謝每位支持嘅朋友，冇諗過上到呢個舞台，多謝！」Edan表示做這個騷並不簡單，大家有好多想法，但各人都忙，排練時間不夠，但感到滿意，希望大家睇到他們的青春火花：「今次用青春做主題，因為我哋年紀輕少少，除咗呢邊。」明寸4人中年紀最大，今年30歲的Jace老，Edan續稱青春不是年紀，是生活態度和看法：「我相信自己到50歲都一樣青春，個心有火，有拼勁。」Marf表示好高興與3位前輩合作，合作覺得有趣，因大家都是敢說敢為的人。而Jace覺得玩得好開心，嫌不夠喉，希望以後能夠再合作。

騷後4人一起受訪，Marf突然細心替Jace整理臉上的妝容，被Edan讚：「So Sweet！」問他是否也想幫手？他即表示：「唔想！」對於Jeffrey台上展舞技，問他們是否想跟Jeffrey鬥舞，他們異口同聲指Jeffery「贏晒」及「太好睇」，Edan表示：「Jeffery好勤力練舞，要咁短時間完成係好大挑戰，始終跳舞唔在行，佢去到巴黎做嘢都有繼續練習，好叻仔。」Jeffery對演出感滿意，問他台上表現感動差點落淚，他戲言自己起痰：「真係好感動，唔簡單，但盡咗力。」Edan指Jeffery第一次上這個大舞台其實好難，自己第一次的經驗都驚到傻。

問到Marf男友Locker是否也有來捧場，她大方承認，男友與朋友，而她的媽媽和契爺契媽也有捧場，指是「聚首一堂」，問男友是否見家長？她說：「唔係第一次見。」提到Edan在台上寸Jace年紀大，Edan表示純粹搞笑，指稱Jace是大家姐，不敢欺負她，Jace立即訓示他要尊重長輩。而Jeffery在巴黎遇上韓星孔劉，他表示沒有趁機傾偈交流，因當時滿腦子想着舞步感到大壓力，回酒店又不停練，問到日後對跳唱更有信心？他就覺得經此一役，發覺跳唱很難，表演時也心慌。

另外，提到MIRROR成員Frankie的感情關係複雜？Edan聞言先唉了聲，表示：「人哋啲事唔知情，外人唔會清楚好多，所以都畀唔到咩資訊大家，畀啲空間佢哋慢慢處理。」對於再有新證據揭露Frankie與前度一起時已搭上現時女友Christy，疑似一腳踏兩船？Edan感愕然說：「係咩？不過我細睇睇，自己唔知情，唔方便代答，我又唔係佢最親密嘅人，我唔方便回應，畀啲時間佢慢慢處理。（今次件事令Frankie同AK之後一齊做嘢會尷尬？）我又唔擔心，因為佢哋係好朋友，我覺得應該唔會，係唔會。」