【營事檔案】杧果燕麥糯米飯

杧果糯米飯是泰國著名的傳統甜點，也在其他東南亞國家流行。這道菜由香甜的杧果和加入椰漿煮成的甜糯米製成，通常會淋上額外椰漿增加風味。有些糯米飯更會加入班蘭汁、或者利用紫米，造出不一樣的變化。

杧果都可適量食用

杧果是含有豐富的維生素C、維生素A和纖維，以及抗氧化物質，如類胡蘿蔔素的水果。但有部分人士都會擔心杧果所含的糖分會令整體攝取量過高，然而，每次進食半個中型的杧果大約等於一份水果，在控制分量下我們都可以健康進食杧果。

椰漿高飽和脂肪

椰漿是從椰子中的椰青水及椰肉攪拌而成的，由於椰汁含有較高的飽和脂肪，因為如患有心血管疾病的患者應適量食用，而即使是健康的人士，都應限制飽和脂肪的攝入。今日的食譜就利用了脫脂奶及乳酪代替了某部分的椰漿，令整體飽和脂肪量減少，更健康。

杧果燕麥糯米飯

材料：

燕麥片 30克

脫脂奶 150毫升

代糖 2湯匙

低脂乳酪 2湯匙

椰漿 2湯匙

杧果 1個

做法：

1) 混合燕麥片、脫脂奶及代糖，煮至變稠

2) 盛起放入已鋪上保鮮紙的碗中，冷藏2小時以上

3) 杧果去核去皮，切件備用

4) 混合低脂乳酪及椰漿

5) 在碟上放上已冷藏好的燕麥，擺上杧果及淋上低脂乳酪椰漿混合物，完成

陳筠霖(Krista) - 認可營養師(香港營養師學會)

「家營營養中心」營養師，中大食物及營養科學學士。擅長按香港人生活習慣設計健康飲食，以簡單食材炮製健康美味菜式。