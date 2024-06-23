第100封代禱信︱父盼阿Mo神經線「聰明伶俐」 馬拉松操練開波

男團MIRROR前年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在昨晚（22日）他發出第100封代禱信。本周以「『100週的忍耐，真的看到了堅持的成果』超感動啊！」為題，李盛林回顧過去99周得到不少人鼓勵，也有不少人從阿Mo的經歷得到鼓勵，重拾勇氣，面對人生的低谷。而各方經過100周的守候，終於「東風」開始有點眉目，見到一點成果，李父深深祈願從101周開始新的一頁，就是「馬拉松」操練的開始。

李盛林表示，兒子在過去一星期接受連串身體檢查，找出最真確的狀況數據，以準備接受創新的手術而不會出亂子。醫術、儀器無疑對人的康復很重要，但人的反應才是關鍵，故此為阿Mo的身心靈的操練和適應禱告。李父指出，腦電波發出的指令訊號對受創傷的頸椎脊柱以下的神經來說，需要重新的學習和適應，這是「馬拉松」操練的一部分，盼望阿Mo的神經線能夠「聰明伶俐」，快速地認知這些指令對自己是甚麼意思，並能夠有效地回應，就像小孩學習的過程般，一步一掌握，自主認知每一條線神經線並能活動起來。

代禱信內容如下：

「只因不法的事增多，許多人的愛心才漸漸冷淡了。惟有忍耐到底的必然得救。」(馬太福音24:12-13)

1) 【經文解說】

馬太福音24:10-12 有 四次提及「許多、多、增多、許多」，這是一個大趨勢。「不法的事」不單是指向道德的敗壞，在經文中所表達的似是一切沒有正常「愛」的舉動 （如掌控的愛、婚姻破裂） 都是一些違反常理的行為。因此，在這資訊氾濫、莫衷一是的大洪流之中，惟有倚靠對整個世界仍然掌權的、並對祂的子民信實無變的創造主，我們才有能力「忍耐到底」。這也說明了 人生的重要價值觀很容易是在洪流中失去，但仍是有機會可以持守到底的。

2)【我們的經歷】

回顧過去的99週，我們得到不少人的鼓勵。這些經歷讓我想起了聖經中一個人物「約伯」，他面對突如其來莫名的苦難。但從約伯的經歷中，看見上主在四分五裂的世代中，祂仍然掌權。面對醫學那些大數據，神的恩惠仍然是有能力超越它的。不少（無論有沒有信仰）的人都從阿Mo的經歷中，得到鼓勵，重拾勇氣，面對人生的低谷。

(一) 啟言(Mo)

1) 【創新治療前的準備】

過去一週，密鑼緊鼓 的連串身體檢查，找出最真確的狀況數據，以準備創新的手術不會出亂子。預備一切在相關所需要的物品藥物，務求讓治療能更暢順進行。

2) 【100週 – 創新手術後，開始復康馬拉松】

就像一個剛剛出生的嬰孩，從出生的躺平到爬行站立，再行路跑步，活動自如地生活，這都是需要經過不斷的學習和努力。在跌跌碰碰中，才能掌握每一個日常生活大大小小的動作，以致能長大成人。在前面又一段要走的漫漫長路，盼望在醫護的努力下，神使阿Mo的神經線能像小孩學習的過程般，一步一掌握，自主認知每一條線神經線並能活動起來。

3) 【進入神經自主認知的階段】

腦電波發出的指令訊號對受創傷的頸椎脊柱以下的神經來說，需要重新的學習和適應，這是「馬拉松」操練的一部分。盼望這些神經線能夠「聰明伶俐」，快速地認知這些指令對自己是甚麼意思，並能夠有效地回應，使阿Mo早日恢復自主活動。

4) 【禱告】

醫術、儀器對人的復康雖然非常重要，但是人的反應才是治療的關鍵，請繼續為阿Mo 的神經線對這些醫術和儀器能有正面的反應禱告，「馬拉松賽道」是需要有足夠的信心和能耐才能有好的開始。請為阿Mo的身心靈作出的操練適應禱告，願上主再一次活化肌肉的末梢神經，使他能夠順利踏上復康之路。

(二)【去年今週代禱信】 - 前後一年的比較：

【一年前】：(去年經歷) 比對【今天】： (一年來的經歷)

100週似是一個特別的數字，下週，阿Mo將正式轉到「馬拉松」操練的復康賽道，與過去的有所不同，因此不能與去年的狀態作任何比較，由於這個轉變，我們將會暫停這一欄目。

(三) Mo爸媽

1) 【眼見「東風」吹來的一刻】

a) 感謝神，看到「東風」被牽動吹動的那刻，內心是無比激動，感覺到阿Mo真是可以踏進「馬拉松」的密集操練階段了。期待「東風」持續不停，與每天的密集操練互相配合。感謝過去教授和醫護悉心照顧和操練阿Mo，使他的身體能夠有足夠的條件迎來東風。也感謝我們所相信的創造主，使阿Mo 對這些創新的治療有所反應。

b) 各方守候的100週，終於「東風」開始有點眉目，與見到一點成果，深深祈願從101週開始新的一頁 – 就是「馬拉松」操練的開始。