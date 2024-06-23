仲夏鮮果入饌　酸甜味蕾盛宴

夏日氣溫上升加上時而驟雨，悶熱又濕漉漉，胃口都差一點。近日有餐廳趁住炎夏以水果入饌，酸甜有致的果味菜式加上清新滋潤的湯品，讓大家打開味蕾，開胃品嘗夏日盛宴。

吸睛菜式 增添食欲

夏季水果很多都適合入饌，赤鱲角一間高級中菜廳主廚李敬東師傅由即日至7月31日推出夏之珍饌盛宴，部分菜式選用不同水果，再加上海鮮和肉類搭配，打造出色彩繽紛、清爽鮮香的果饌。

原個香梨釀牛肋肉

天氣炎熱容易出汗，最好來一口清潤的椰皇無花果螺頭燉桃膠，椰子水、乾無花果和螺頭的甜味配合得剛好，再加上桃膠鮮甜又養生。另一道選用鴨梨製作的梨香燴美國安格斯牛肋肉，梨子去皮挖空，釀入扣煮的牛肋肉再蒸煮，牛肉滲透梨子的果香，肉嫩甜美、清新軟腍。

至於傳統菠蘿咕嚕肉變奏而成的趣脆咕嚕肉，師傅以肥瘦相間的五花腩代替傳統的脢肉或豬頸肉，以秘製糖醋醬汁包裹，放在冰碟的火龍果上，當皮脆肉嫩的咕嚕肉和清涼的火龍果和菠蘿相遇，冷熱交替，最是消暑。甜品是滿滿花香的桂花清心燉萬壽果，鮮甜又滋潤。除了限定套餐，餐廳亦有單點果饌，好似啤梨製作的黃金脆啤梨，能吃出啖啖梨香和墨魚花枝膠，造型可愛，老少咸宜。至於鮮柚子香蜜蝦球配脆多士，脆炸大蝦球配韓國柚子蜜汁和金柚子肉，酸甜彈牙好開胃。

佳餚美點 清新飄香

清甜的椰子水冰涼又解渴，椰肉又可用來做鹹甜美點。尖沙咀五星級酒店高級中菜廳主廚黃皓勤師傅由即日起至8月31日推出一系列椰子主題菜式，師傅指清甜椰子水、鮮嫩椰肉，又或椰汁和椰漿，用來燉湯或入饌同樣出色。

龍蝦配鹹香椰漿

以醉雞卷作靈感而設計的椰香紫米脆雞卷，雞皮包三黃雞肉、蝦膠、蔬菜條和馬蹄粒等，炸至皮香鬆化，吃時蘸用椰汁和熱情果製作的醬汁，質感更滑溜。此外，鮮椰青肉菠蘿炒本地黑毛豬加入荷蘭豆和辣椒炒煮，伴以椰青水製作的炸椰果，椰香味更突出。

海鮮菜式方面，必試金沙椰香脆龍蝦，原隻本地青龍蝦炸至金黃，再抹上自家製鹹蛋黃椰漿，饅頭亦可配用椰青、斑蘭和香茅葉製作的醬汁，清新富香氣。另一道椰湯紫淮山東星斑浸娃娃菜，以中式椰子燉雞湯慢煮斑片，配爽口紫淮山和桃膠，鮮香有層次，令人食指大動。