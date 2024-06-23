難忘獲唱生日歌慶生　Highlight晒廣東話讚港迷世一

韓團Highlight昨晚（22日）假亞洲國際博覽館Hall 10開騷，是他們繼2018年之後，相隔6年再在香港舉行單獨演出，亦是今次亞洲巡唱的海外首站。

4子以《Switch On》一曲為演唱會揭開序幕，再一連唱出《Privacy》及《Paper Cut》，他們之後逐一以廣東話作自我介紹，又輪住用廣東話冧粉絲，李起光大讚粉絲：「你哋好靚呀！」梁耀燮與尹斗俊則說「我愛你哋」和「你哋世一」，孫東雲就指要用廣東話表達自己的心情：「好幸福呀！」

孫東雲指一直很想回來香港開騷：「今日是實現夢想的日子！」梁耀燮就自爆今年3月曾獨自來港工作，當時去了一間很有名的麵店，前一日與隊友重遊舊地，之後又去了海邊散步欣賞夜景。

早前他們跟前公司Cube達成協議成功拿回原屬組合名「BEAST」的商標使用權，他們除以「BEAST」的名字打招呼之外，又重新演繹《Bad Girl》、《Shock》、《Shadow》及《Fiction》等BEAST時期的大熱歌曲。

李起光表示記得2015年曾以「BEAST」的身份來港開騷，孫東雲亦難忘當時香港粉絲用韓文唱生日歌為他慶生，台下粉絲便立即唱生日歌為6月6日度過33歲牛一的他補祝生日，又預祝7月4日生日的尹斗俊生日快樂，梁耀燮便說：「我和起光分別是1月和3月生日，下次我們要在2月來開騷，來收大家的生日祝福。」尹斗俊亦多謝大家多年來的陪伴，承諾今後無論是甚麼活動，都會爭取機會來港跟粉絲見面：「直到下次見面的時候，大家都要身體健康！」