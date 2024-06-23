鏡嫂成小三專業戶！前港姐冠軍出軌未婚生B毀前途

MIRROR成員Frankie嘅圈外女友Christy最近反常高調亮相男友粉絲見面會，仲公然上台晒恩愛辣興fans！事後即刻被網民起底，原來Christy社交網勁多惹火性感相，而且上圍勁爆目測至少有D奶！不過最爆係Christy被指「小三專業戶」，佢同Frankie拍拖期間疑似同AK（江𤒹生）曖昧，以往亦多次出軌一腳踏幾船講明自己見一個愛一個！如果真事Christy真係渣女一名喎，不過以往都有唔少女藝人出軌身陷桃色醜聞。

前港姐冠軍楊思琦同李泳豪02年拍劇撻着，拍拖9年大家都睇好佢哋會拉埋天窗，點知11年楊思琦突然單方面宣布分手再傳出暗交香港跳水隊前隊員吳帥！泳豪爸爸李家鼎多次公開狂插楊思琦，冇耐佢仲未婚懷孕走去美國生B事業跌落谷底！連串醜聞後思琦被TVB棄用，不過18年推出性感寫真集復出，勁爆身材令網民眼前一亮事業一度有起色！

內地女星黃奕喺《還珠格格第三部》飾演小燕子爆紅勁多人識，不過一次又一次嘅感情糾紛重創事業。黃奕12年同第二任老公黃毅清結婚，14年就被發現同富商酒店密會！黃毅清當時即刻公開數臭黃奕長期出軌，話囡囡一出世就同人開房「偷食」，而佢第一任老公姜凱亦發文狠批「淫貓永遠忘不了偷腥」，暗示黃奕早有出軌歷史。